Mandado de detenção iminente para candidato da oposição na Venezuela

O cerco das autoridades venezuelanas ao candidato presidencial Edmundo González Urrutia está a apertar-se. Esta sexta-feira foi divulgada uma nova notificação para que o político compareça junto do Ministério Público e, caso volte a faltar, será emitido um mandado de detenção.

A tensão política na Venezuela desencadeada após as eleições presidenciais do mês passado não parece dar sinais de apaziguamento e corre o risco de se aprofundar ainda mais. A coligação opositora Plataforma Unitária Democrática (PUD), que congrega os principais partidos antichavistas, denunciou a “perseguição política” movida contra González pelas instituições judiciais controladas pelo regime de Nicolás Maduro.

Nesta sexta-feira, o Ministério Público voltou a notificar González para que se apresente para um interrogatório no âmbito de uma investigação em que o candidato é suspeito dos crimes de conspiração, usurpação de funções, instigação à desobediência, entre outros delitos. Em causa está a publicação indevida de algumas actas eleitorais logo a seguir às eleições de 28 de Julho que a oposição usou para justificar a sua reivindicação de vitória nas presidenciais.

O Conselho Nacional Eleitoral atribuiu a vitória a Maduro e o Supremo Tribunal confirmou a decisão, mas a oposição acusa o regime de ter falseado os resultados e quer a publicação das actas eleitorais. Segundo a contabilização da PUD, o seu candidato venceu com ampla maioria as eleições, tal como era antecipado pela generalidade das sondagens.

Esta será a terceira vez que González é convocado pelo Ministério Público para ser interrogado, tendo faltado às duas primeiras chamadas. O procurador-geral Tarek William Saab, um aliado importante do chavismo, afirmou que uma terceira ausência irá levar à emissão de um mandado de detenção por desobediência que pode ser agravado por se considerar haver perigo de fuga.

A líder opositora, María Corina Machado, já revelou que González não irá comparecer perante o Ministério Público e deixou um alerta para o perigo de vir a ser detido nas próximas horas. “Temos todos que proteger o Presidente eleito”, afirmou a dirigente durante uma conferência de imprensa na quinta-feira.

O candidato tem acusado o Ministério Público de agir politicamente e de o querer condenar antecipadamente, não lhe dando as garantias de imparcialidade e justiça.

Há praticamente um mês que González não é visto em público, estando num local que os seus aliados consideram seguro. O ex-embaixador passou de uma figura muito pouco conhecida para a ribalta política na Venezuela com a sua candidatura à presidência em nome da oposição a Maduro. Corina Machado é o principal nome da oposição, tendo vencido as eleições primárias que contaram com a participação de mais de dois milhões de pessoas, mas foi impedida de se candidatar por causa de um caso judicial que a própria diz não ter validade.

González passou a ser o candidato depois de a alternativa a Machado, a académica Corina Yoris, não se ter conseguido candidatar, alegadamente por problemas técnicos.

Maduro ilegítimo para a UE

O reacendimento da crise política venezuelana tem tido consequências internacionais, sobretudo com o afastamento de governos tradicionalmente alinhados com Caracas das posições mais próximas de Maduro, como é o caso do Brasil ou da Colômbia. A retórica de parte considerável da comunidade internacional tem subido de tom à medida que o regime vai recrudescendo as suas posições.

Na quinta-feira, os chefes da diplomacia europeia adoptaram uma posição conjunta em que declaram não aceitar a vitória de Maduro nem de reconhecer a legitimidade da sua presidência. “Não podemos aceitar a legitimidade de Maduro como Presidente eleito”, afirmou o alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, à saída da reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros europeus em Bruxelas.

“Ele irá permanecer como Presidente de facto, mas rejeitamos a sua legitimidade democrática tendo por base resultados que não podem ser verificados”, acrescentou.

O Departamento de Estado dos EUA acusou o regime de Maduro de ter “manipulado os resultados das eleições, proclamado falsamente a sua vitória e levado a cabo uma repressão generalizada para se manter no poder”.