Ataque das IDF contra comboio humanitário em Gaza fez vários mortos

Um bombardeamento das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Gaza matou vários funcionários que estavam num comboio humanitário que transportava medicamentos para um hospital em Rafah, na quinta-feira à noite.

O ataque foi confirmado pelas próprias IDF, que disseram ter atacado o que acreditavam ser um potencial assalto à comitiva humanitária por parte de um grupo de pessoas que se dirigia para o local. A ONG norte-americana Anera, que organizou o envio dos medicamentos, explicou que, na verdade, não eram assaltantes, mas membros da equipa de transporte.

A organização condenou o ataque e explicou que as autoridades israelitas haviam sido notificadas do transporte.

“É um incidente chocante”, afirmou a directora da Anera para a Palestina, Sandra Rasheed. “O comboio, que foi coordenado pela Anera e aprovado pelas autoridades israelitas, incluía um funcionário da Anera que, felizmente, saiu ileso. Tragicamente, várias pessoas, todas empregadas pela empresa de transportes com a qual trabalhamos, foram mortas no ataque”, explicou a responsável.

Segundo o Guardian, que cita relatos não-confirmados oficialmente, pelo menos cinco pessoas morreram neste incidente. O ataque ocorreu pouco depois do anúncio feito pela Organização Mundial de Saúde de que a partir de domingo haverá pausas humanitárias em Gaza para que seja possível levar a cabo a vacinação da população contra a poliomielite.

As IDF confirmaram que tinham conhecimento prévio da rota da comitiva humanitária, mas disseram ter detectado um assalto por parte de “homens armados” que tomaram o controlo do veículo que liderava o comboio humanitário.

“Após a tomada [do veículo] e de uma verificação posterior de que um ataque de precisão contra o veículo dos assaltantes armados podia ser levado a cabo, foi conduzido um ataque”, afirmaram as IDF, clarificando que nenhum outro veículo foi atingido.

Desde o início da ofensiva israelita em Gaza que as organizações humanitárias têm sido frequentemente vítimas colaterais, levando a inúmeras críticas à forma como a ajuda tem sido coordenada com as IDF e a forma como os soldados israelitas têm abordado estes encontros. Desde Outubro passado que mais de 280 trabalhadores humanitários foram mortos em Gaza, de acordo com as Nações Unidas.

Dias antes, um veículo pertencente ao Programa Alimentar Mundial da ONU e claramente identificado tinha sido baleado por um grupo de soldados israelitas quando se aproximava de um checkpoint em Wadi Gaza. A organização condenou o ataque, que não fez vítimas, que considerou “totalmente inaceitável”.

As IDF pediram desculpa pelo incidente, que foi provocado por um "erro de comunicação". A ONU suspendeu temporariamente as actividades do PAM na Faixa de Gaza após este ataque.