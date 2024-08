Apagão deixa Caracas e outras regiões da Venezuela às escuras

Corte de energia da Venezuela deixou 83% do país sem ligação à Internet. Relatos de apagões chegam pelas redes sociais um pouco por todo o país desde as 4h40 locais. Maduro ainda não falou.

Um corte de energia na Venezuela deixou a capital Caracas e outras regiões do país às escuras. O apagão começou às 4h40 locais desta sexta-feira, mais cinco horas em Lisboa. Todos os estados venezuelanos estão a ser atingidos pela falha no fornecimento de energia, quase todos com um apagão total ou quase total, avançou a organização não-governamental VE Sin Filtro. Segundo a mesma fonte, a ligação à Internet em todo o país caiu para menos de 20%.

Estão a circular nas redes sociais várias imagens que mostram cidades inteiras às escuras, incluindo Caracas, Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Mérida, Táchira, Barinas, Trujillo, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Guárico, Bolívar e Nueva Esparta. Jesús Medina Ezaine, um utilizador da rede social X, confirmou que há "um mega apagão" em Caracas e "várias cidades do país estão sem energia eléctrica".

En estos momentos se reporta un mega apagón en la ciudad de Caracas en Venezuela, así como en varias ciudades del país se encuentran sin luz. pic.twitter.com/iMZY7YhWDb — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 30, 2024

Outro internauta, David Sosa, iniciou uma thread — uma linha de mensagens sob a publicação original escrita por si mesmo — em que desafia os seguidores a reportar o acesso à electricidade nas cidades venezuelanas em que se encontram. Multiplicam-se os registos de residentes na Venezuela que estão sem luz e os vídeos que demonstram a extensão do apagão. "A história repete-se", lamentou David Sosa no X.

O apagão desta sexta-feira, cuja gravidade ainda não é possível apurar, traz à memória os seis dias de corte de energia que atingiram a Venezuela em 2019. Há cinco anos, uma série de cortes generalizados de energia eléctrica deixou milhões de pessoas às escuras entre os dias 7 e 13 de Março, com o fenómeno a repetir-se mais pontualmente ao longo das semanas seguintes. A falha teve origem na Central Hidroeléctrica de Simón Bolívar, que fornece energia a 70% da população.

El paraíso, san martin,capuchinos, el silencio 4f sin luz pic.twitter.com/59bgrBG2BW — Profesora FM (@strawerrymv) August 30, 2024

Na altura, Nicolás Maduro atribuiu o apagão nacional a uma série de alegados ataques à rede eléctrica da Venezuela por sabotadores e oponentes ao regime, supostamente com a conivência dos Estados Unidos da América. Agora, o ministro de Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, afirmou que os primeiros registos de dificuldades no acesso à luz começaram ainda na terça-feira às 19h45 locais (às 00h45 de quarta-feira em Portugal Continental).

O apagão, segundo o governante, aconteceu na sequência de um "ataque terrorista" que atingiu a uma torre de transmissão. O ministro da Energia Eléctrica, Eliéser Márquez, já estará "a trabalhar numa solução". A VTV, uma rede de canais de televisão venezuelana, já tinha afirmado que o apagão está relacionado com um alegado acto de sabotagem eléctrica e que já há equipas no terreno — em Caracas, na cidade de Miranda e na Central Hidroeléctrica de Simón Bolívar (também conhecida popularmente como Guri) — a trabalhar para restabelecer o acesso à rede.