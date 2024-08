Cerco aos tuk-tuk aperta-se no Porto e em Lisboa. Operadores manifestam-se no domingo

A ANCAT - Associação Nacional de Condutores de Animação Turística chama-lhe um desfile de celebração [o órgão associativo faz sete anos] com “carácter reivindicativo”. No domingo, centenas de tuk-tuk desfilarão nas ruas de Lisboa, Sintra e do Porto, numa altura em que na capital se desenha um regulamento para o transporte turístico e o Porto se prepara para pôr o seu em funcionamento. Se no primeiro caso ainda se espera para saber o que sairá desse documento, no segundo são vários os sinais de desagrado relativamente às regras criadas pelo executivo encabeçado pelo movimento de Rui Moreira, que deverão passar a vigorar durante o mês de Setembro. Apesar de já haver uma previsão para o regulamento do Porto sair do papel para a rua, isso poderá acontecer ainda sem licenças atribuídas aos operadores de animação turística. A contribuir para que o processo de licenciamento se possa arrastar estão várias providências cautelares interpostas por empresas do sector. Em Lisboa, o Fórum Cidadania pede a extinção dos tuk-tuk.

