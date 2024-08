No Alentejo profundo, o Zé Maria a todos estende a mão

Zé Maria, natural de Serpa, andarilho, foi boémio, percorreu o mundo, conheceu outras gentes e outras culturas, até que se moldou, ao fim dos 78 anos que constam no seu cartão de cidadão, à condição de eremita. Perdido na agressiva desolação de uma terra que já foi de pastores, que dá pelo nome de Vales Mortos, a uma dezena de quilómetros da fronteira com Espanha, e a cerca de 15 quilómetros do local em que o Pulo do Lobo aperta o Guadiana, é onde se resguarda do calor intenso deste Agosto e congemina os gestos solidários que lhe granjeiam o respeito e a admiração dos seus conterrâneos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt