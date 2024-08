“A idade tem-me dado uma enorme capacidade de aceitação... nunca pensei!”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Privilegio em termos profissionais o X e o LinkedIn. O primeiro, mais passivamente, para política e informação, e o segundo, de uma forma mais activa, para networking, partilha de conhecimento, tendências, informação de “quem está onde”, publicar onde estou, os estudos que fizemos, etc., tentando também influenciar e inspirar. Fora do trabalho uso o Instagram e utilizo cada vez menos o Facebook.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Nunca apaguei nenhum conteúdo das redes sociais.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Não tenho situações de ex-amigos. De uma forma natural, a vida encarrega-se de nos afastar, sem que eu sinta necessidade de catalogar como "ex ". Encaro isso de uma forma natural e evolutiva.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Devolvo com uma pergunta: quem não gosta de ser elogiado?

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Algures num qualquer cenário dos livros de Nicholas Sparks.

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Difícil porque sou muito adepta de Portugal e do lema "vá para fora cá dentro", mas talvez Florença porque senti a sensação de que podia ser uma zona no Norte de Portugal.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Sê feliz (e eu tento seguir à risca).

Em que situações se considera uma “chata”?

A minha frontalidade por vezes "chateia" os outros...

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Estar sempre a procurar onde posso melhorar, o que por um lado dá dinâmica e adrenalina, mas por outro desgasta, porque estou sempre a desafiar-me.

Orgulho-me de ser uma optimista e acreditar sempre que é possível encontrar uma solução.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

Difícil... Tolentino de Mendonça, Helena Sacadura Cabral e Leonor Beleza.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Não. Nunca tive, mas isso não significa que não valorize e não sofra por quem os tem próximo de mim.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Sim, já me senti profundamente exausta, mais do que uma vez. Tenho a mania de achar que aguento tudo, e no fim a factura paga-se cara. Cada vez mais devemos ouvir os sinais do nosso corpo porque isso não nos enfraquece, pelo contrário, torna-nos mais fortes e resistentes.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Tentaria fugir da resposta, porque em questões pessoais não gosto de dar conselhos... mas diria que o segredo está na capacidade de compreender e escutar.

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Não. Mas adoro procurar o que é diferente. Sou daquelas que não come sempre o mesmo e procura o que de mais diferente existe no menu.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

A Star Is Born, de 2018. Este filme tem uma representação notável da Lady Gaga, uma grande surpresa também no cinema. E, claro, a versatilidade de Bradley Cooper.

Qual o seu maior arrependimento?

Tudo o que faço é com grande convicção e por isso o arrependimento não é um sentimento que tenha muito presente na minha vida. Quando olho para trás, com os dados do presente, posso achar que faria diferente, mas a verdade é que, à data, fiz o que melhor sabia.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

A idade tem-me dado uma enorme capacidade de aceitação...nunca pensei!