Estátuas vivas, saltaricos e Palavras Andarilhas para a família

FESTIVAIS

Static - Festival de Estátuas Vivas

2 a 7 de Setembro

Quem passar por Santa Cruz, em Torres Vedras, poderá atestar ao vivo e a cores como anda a arte da imobilidade expressiva. O Static - Festival de Estátuas Vivas está de volta para pôr a mexer a localidade piscatória com artistas que primam por estar quietos.

Dourados ou coloridos, históricos ou inventados, em pose ou a meio de um movimento, são vários os postais que se atravessam no caminho da Rua José Pedro Lopes, das 21h30 às 23h30, cortesia dos 22 artistas que responderam à chamada desta 17.ª edição. Por ali andará também o júri que há-de apurar os performers para a final do concurso, marcada para o último dia, à mesma hora, no Largo Jaime Baptista da Costa.

Nesse sábado, vale a pena chegar mais cedo: às 18h, apresentam-se os novatos que participaram na oficina de técnicas de caracterização e preparação de figurinos. Apontada a crianças e jovens dos sete aos 15 anos, tem lugar no dia 7, das 15h às 18h, na Pousada da Juventude de Santa Cruz (inscrição gratuita em teatro@cm-tvedras.pt).

Saltarico

1 de Setembro

Palhaços, mascotes, insufláveis, música, teatro, dança, animais para adopção, pinturas faciais, culinária, ateliês de pintura, livros e realidade virtual.

O terceiro Saltarico - Festival de Artes para Crianças volta a invadir o Mirante Emídio da Silva, em Penacova, à boleia da Street Food Tour que ali se instala entre 30 de Agosto e 1 de Setembro, com cerca de duas dezenas de food trucks que põem na linha de degustação doçaria conventual e iguarias de latitudes diversas (bifanas, salsichas, tacos, burritos, hambúrgueres, pizas, crepes e açaí são alguns dos acepipes na montra).

A festa para a petizada acontece no último dia, das 15h às 19h, e tem entrada livre.

FESTAS

Palavras Andarilhas

30 de Agosto a 1 de Setembro

Em Beja, é a tradição oral que toma conta das ruas. Parte importante da identidade colectiva e património a preservar, é o ponto central das Palavras Andarilhas - Festa da Palavra Contada que, este ano, vem com a cartilha afinada com A Natureza e os Contos.

Entre o Jardim Público e a Biblioteca Municipal José Saramago, a 17.ª edição desfia contos, conversas, saberes, exposições, uma feira de livros, jogos tradicionais, um Mercadinho Andarilho com “propostas de leitura e objectos mágicos” e oficinas de capacitação que vão “da arte de contar, ler e escutar às ferramentas para aguçar a imaginação e o ofício da escrita”, faz saber a organização. Adriana Ciccaglione, Alain Corbel, Alice Neto de Sousa, Alice Vieira, António Mota e Jorge Serafim estão entre os convidados.

A entrada é livre, excepto nas oficinas (25€ cada e mediante inscrição aqui).

Foto Palavras Andarilhas - Festa da Palavra Contada DR

CINEMA

Cinema Fora do Sítio

26 de Julho a 31 de Agosto

Programado pela Câmara Municipal do Porto e pela Fundação Inatel, o ciclo de cinema itinerante espalha filmes por praças, largos e jardins da cidade Invicta.

Com 11 sessões em cartaz, esta edição chega ao fim com um serão para a família: Gru - O Maldisposto 4 vai à tela no sábado, às 22h, no Jardim de Sarah Afonso. Uma comédia de animação que continua a história de Gru, o mais adorável dos anti-heróis, que nos foi apresentado pela primeira vez em 2010. A entrada é livre, sujeita à lotação (500 lugares sentados, ocupados por ordem de chegada).

DIVERSÃO

Bragalândia

1 a 31 de Agosto

Últimos dias para desfrutar da feira popular em miniatura que está instalada no Braga Parque. Uma mini roda gigante, as cadeiras voadoras coloridas e as cabines de jogos são algumas das atracções deste “paraíso da brincadeira”, que tem as portas abertas entre as 12h e as 22h (nos dias úteis, a partir das 15h). A entrada é gratuita.

PERFORMANCE

O Baile dos Candeeiros

31 de Agosto

A Radar 360º recupera a tradição iniciada no final dos anos 1960, na Foz do Douro. Num Portugal da ditadura, o famoso Baile dos Cinco Candeeiros era um encontro camuflado, organizado pelos homens que íam para a tropa ou para a Guerra Colonial para se despedirem da família e amigos.

Lugar de danças, mas sobretudo de amores e esperanças, este convívio remetia para a luz dos “candeeiros humanos”, que se acendia e se apagava, transformando o espaço à sua volta. É neste universo com “fortes contornos plásticos” que se centra a performance multidisciplinar, apresentada no Castelo de Leiria, sábado, às 21h30. Para maiores de três anos, com bilhetes a 7,50€.

Foto O Baile dos Candeeiros DR

CIRCO

Fly Me To The Moon

31 de Agosto

Leandre Ribera e Laura Miralbés oferecem um espectáculo “clownesco” cheio de momentos que aquecem o coração, como “rir, escutar, ser surpreendido ou brincar”. A ideia é tirar o público do turbilhão de problemas quotidianos e levá-lo a voar para um lugar tão simples como o das memórias de infância.

Com o selo de Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura, vai a cena no sábado, às 22h, na Praça da República de Aveiro.

MÚSICA

Abraçar Uma Alma Escondida

1 de Setembro

Em Leiria, o Teatro Miguel Franco recebe mais uma sessão de concertos para bebés (até aos três anos) promovida pela Musicalmente. Desta vez, abraça-se o mundo por meio de um violoncelo. Cabe a Raquel Reis mostrar o carinhoso abraço do seu instrumento, que vibra e faz vibrar as almas de todos, crianças e adultos.

Domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 7€. Daqui a uma semana, é a vez de Coimbra os receber (dia 8 de Setembro, no Convento de São Francisco, 4€).

EXPOSIÇÃO

Planeta Casa

1 de Agosto a 1 de Setembro

Chega ao fim a exposição interactiva do MAR Shopping de Matosinhos que aborda a sustentabilidade numa perspectiva do quotidiano familiar, sensibilizando miúdos e graúdos para gestos como “reduzir o consumo de água e de energia eléctrica, trocar as deslocações de automóvel pelos transportes públicos ou dar uso à bicicleta, ou optar por produtos com menor impacto ambiental”, descrevem na nota de apresentação.

Entre jogos, desafios e medalhas de Eco Heróis, visitam-se várias etapas e ambientes que vão da casa sustentável aos veículos de deslocação ecológicos, passando pela reciclagem de roupas e pela alimentação sem desperdício.

Com entrada livre, pode ser visitada das 11h às 13h e das 14h às 21h (nos dias úteis, apenas no período da tarde), no átrio do Piso 0.

OFICINAS

A Natureza Sabe o Que Diz - Herbário Poético

26 a 30 de Agosto

“Há quanto tempo não te deitas na relva só para ver as nuvens passar ou para observar de perto as pedras? Já alguma vez reparaste nas palavras que ficam no ouvido quando passas a correr pelo jardim?”

Estas são duas das questões a pairar no ar e a inspirar a oficina criativa desenhada pela Casa Fernando Pessoa para animar os dias de Verão. Instalada ao ar livre, no Jardim da Estrela (Lisboa), propõe-se a descobrir a poesia que está escondida (mas à vista de todos) na natureza.

Destinada a crianças dos sete aos 12 anos, decorre das 10h às 17h, com um custo associado de 14€/dia e sujeita a inscrição em servicoeducativo@casafernandopessoa.pt.