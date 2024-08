E o prémio para o melhor tomate do Douro vai para António Manuel Pina

Em 2015 eram oito concorrentes e uns 50 convidados. Na última sexta-feira estiveram 25 produtores e 250 pessoas nos jardins da Casa de Mateus. A grande festa do Douro faz-se com tomate.

Usemos a cultura do vinho do Porto para registar que, este ano, em matéria de tomate-coração-de-boi, não houve declaração de Porto Vintage clássico, mas sim de Vintage de Quinta. No geral, faltou ao tomate-coração-de-boi-do-douro mais doçura, mas de uma ou de outra quinta provaram-se tomates de categoria. Quem foi o culpado? O suspeito do costume: o tempo, que foi fraquinho em matéria de calor constante nos meses de Junho e Julho. Os tomateiros são umas princesas no trato. Sem calor forte, não dão frutos que nos fazem levitar. É a vida.