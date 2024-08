7 dias, 7 fugas: a arte de honrar tradições, com mais ou menos cerimónias

Nas malhas da tradição

Mais de 80 artesãos e produtores de vários pontos do país acorrem à Praça Mouzinho de Albuquerque, em Vila Nova de Famalicão, para mostrar os seus saberes e sabores na Feira de Artesanato e Gastronomia.

Com 39 edições na lapela, o certame convida para uma viagem pelo território nacional à boleia de bijuteria, cerâmica, tecelagem, rendas e bordados, sem esquecer os vinhos, licores, queijos, enchidos, doces e petiscos servidos por uma série de tasquinhas e restaurantes.

E se o trabalho ao vivo destas mãos habilidosas é ponto assente com gala no programa, a animação também não falha e recheia a montra com tradição e diversidade. Folclore, arruadas, cavaquinhos, um festival de fado e outro de cantadores ao desafio juntam-se a estrelas como Ana Laíns, António Zambujo, Pedro Moutinho ou Plutonio para dar música à festa.

De 30 de Agosto a 8 de Setembro, com entrada livre.

Foto Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão DR

Sonhos e Ilusões em pontos de luz

Em cena até 3 de Novembro, a terceira edição de Serralves em Luz convida a descobrir, de forma imersiva e em ambiente nocturno, novas perspectivas do Parque de Serralves (Porto) inspiradas pela temática dos Sonhos e Ilusões.

Numa “experiência sensorial única”, o visitante passeia por um percurso de cerca de três quilómetros (ou hora e meia de caminhada), à descoberta de 25 instalações luminosas e interactivas. Entre elas, estão duas obras comemorativas dos 35 anos da Fundação de Serralves e dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril.

Assente “em pilares como sustentabilidade, inovação, criatividade, ambiente e liberdade", lembram na nota de imprensa, a mostra ao ar livre tem as portas abertas de terça a domingo, a partir das 21h (em Setembro, com início às 20h30; de 1 de Outubro até ao final, a partir das 20h). A entrada custa 14€.

Festa Pombalina com nobreza e vinho

Diz a autarquia de São João da Pesqueira que este é um dos “mais tradicionais e impactantes eventos anualmente realizados no Alto Douro Vinhateiro”. Não é para menos. Na região classificada como Património Mundial pela UNESCO, juntam-se “vinhos de excelência, paisagens deslumbrantes e espectáculos memoráveis”.

É nestas notas que se renova a Vindouro - Festa Pombalina Wine & History que, entre 30 de Agosto e 1 de Setembro, serve uma 22.ª edição encorpada com provas de vinho de cerca de uma centena de produtores da região, um mercado, uma feira de actividades económicas, o Leilão de Vinhos Generosos, conversas, concursos, animação de época (destaque para o Jantar Pombalino no Palácio de Cidrô assinado pelo chef Chakall) e concertos de Delfins e Matias Damásio, entre outros. Com epicentro na Praça do Marquês e ramificações pela vila, a festa tem entrada gratuita.

Comidas do mundo sem cerimónias

O Mirante Emídio da Silva, no centro histórico da vila de Penacova (Coimbra), é a próxima paragem da Street Food Tour.

De 30 de Agosto a 1 de Setembro, ali se reúnem cerca de duas dezenas de food trucks que põem na linha de degustação doçaria conventual e iguarias de latitudes diversas – México, Argentina, Itália, África do Sul, Estados Unidos da América, Tailândia, Bélgica, Brasil, França e Portugal são as bandeiras hasteadas.

Das bifanas às salsichas, passando pelos tacos, burritos, nachos, parrilla, pad thai, hambúrgueres, pizas, crepes e açaí, aqui come-se o mundo com as mãos, sem grandes cerimónias ou etiquetas.

No cardápio da caravana vêm também música ao vivo, cinema ao ar livre, o festival Saltarico para os mais novos, animação de rua e o Penacova Trail do Centro. Sexta (das 18h às 23h), sábado (das 12h às 24h) e domingo (das 12h às 19h), com entrada livre.

Foto Street Food Tour DR

Palavras Andarilhas na cidade dos contos

A tradição oral e a preservação da sua memória como parte importante da identidade colectiva são linhas que norteiam as Palavras Andarilhas desde a sua primeira edição. Este ano, a 17.ª Festa da Palavra Contada vem com a cartilha afinada com A Natureza e os Contos.

De 30 de Agosto a 1 de Setembro, entre o Jardim Público de Beja e a Biblioteca Municipal José Saramago, desfiam-se contos, conversas, saberes, exposições, uma feira de livros, jogos tradicionais, um Mercadinho Andarilho com “propostas de leitura e objectos mágicos” e oficinas de capacitação que vão “da arte de contar, ler e escutar às ferramentas para aguçar a imaginação e o ofício da escrita”, faz saber a organização. Adriana Ciccaglione, Alain Corbel, Alice Neto de Sousa, Alice Vieira, António Mota e Jorge Serafim estão entre os convidados.

A entrada é livre, excepto nas oficinas (25€ cada e mediante inscrição).

Um palácio cheio de livros

Promovida pela Presidência da República e pela APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a Festa do Livro em Belém torna a assentar arraiais nos jardins do Palácio Nacional de Belém, em Lisboa, entre os dias 5 e 8 de Setembro.

A contribuir para esta sétima edição da iniciativa cuja estante é exclusiva para autores de língua portuguesa estão cerca de 70 bancas, apresentações de livros, sessões de autógrafos, leituras, debates, espaços de restauração, animação infantil dinamizada pelas Bibliotecas de Lisboa, jogos de tabuleiro, música e cinema. Quinta, das 18h às 21h, e de sexta a domingo, das 11h às 21h, com entrada livre.

Dieta Mediterrânica em pratos limpos

Promovida a Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2013, a Dieta Mediterrânica volta a pôr Tavira no mapa do bom comer.

Entre 5 e 8 de Setembro, vão à mesa produtos-chave como o azeite, o tomate ou as sementes, para provas, degustações e demonstrações culinárias. Mas a feira, tal como o modelo que lhe empresta o nome, vai além do campo da alimentação. Estende-se a acções relacionadas com saúde, desporto, bem-estar e sustentabilidade, artesanato, mostras botânicas, jogos, oficinas ambientais, espectáculos de dança e música de paragens como Portugal, Espanha, França, Itália, Marrocos ou Macedónia, exposições e visitas ao património natural e edificado.