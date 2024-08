Rendas vão aumentar 2,16% em 2025

Os dados da inflação divulgados pelo INE nesta sexta-feira levam a que as rendas possam ser actualizadas até um máximo de 2,16% no próximo ano.

As rendas actualmente em vigor vão estar sujeitas a uma actualização máxima de 2,16% no próximo ano. O valor resulta dos dados da inflação divulgados, nesta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Estes ainda são preliminares e os definitivos só serão divulgados pelo INE no próximo dia 11 de Setembro.

Em causa estão as normas do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) e do Novo Regime do Arrendamento Rural, que determinam que os senhorios podem actualizar o valor das rendas estabelecidas nos contratos de arrendamento em vigor, anualmente, em função da variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor, sem a componente de habitação, registada em Agosto do ano anterior a que respeita a actualização, de acordo com os dados apurados pelo INE.

Esse indicador, segundo os valores ainda preliminares agora divulgados pelo INE, fixou-se em 2,16% em Agosto deste ano, o que significa que o coeficiente de actualização de rendas no próximo ano será de 1,0216. Isto depois de, este ano, os senhorios já terem actualizado as rendas num valor máximo de 6,94%, naquele que foi o nível mais elevado em três décadas.

Significa isto que, por cada 100 euros de renda, os senhorios poderão pedir mais 2,16 euros por mês no próximo ano, se assim o entenderem (já que a actualização não é obrigatória). Assim, e a título de exemplo, uma renda que hoje seja de 1000 euros poderá ser actualizada para 1021,6 euros a partir de 2025.

Nos últimos dois anos, o Governo anterior decidiu implementar medidas para mitigar o efeito da actualização das rendas, numa altura em que estas já estão em níveis que dificultam o acesso à habitação. Em 2023, foi imposto um limite de 2% à actualização das rendas, valor que ficava muito abaixo daquele que seria praticado sem um travão (nesse ano, os dados da inflação levariam a que a actualização das rendas pudesse ser de 5,43%).

Já em 2024, os dados apurados pelo INE levaram a que os senhorios pudessem actualizar as rendas num valor máximo de 6,94%. Desta vez, o Governo não impôs qualquer travão a esta actualização, mas reforçou o apoio extraordinário à renda, uma medida que já estava em vigor e que consiste na atribuição de um subsídio aos inquilinos com taxas de esforço superiores a 35% e rendimentos até ao sexto escalão de IRS.

O actual Governo, por seu lado, não fez ainda qualquer referência sobre este assunto, não sendo certo se irá, ou não, aplicar alguma medida que mitigue o impacto da actualização das rendas sobre as famílias.