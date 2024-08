Governo nomeia autarca do PSD para dirigir Instituto Português do Desporto e Juventude

Depois de, em Julho, ter dissolvido o conselho directivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o Governo nomeou agora uma nova equipa em regime de substituição. O presidente do instituto será Ricardo Ribeiro Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém e militante do PSD.

No despacho publicado nesta sexta-feira, os ministros dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, lembram que o anterior conselho directivo cessou funções em Julho, embora se tenha mantido até ser substituído.

Assim, justificam, “torna-se necessário proceder à designação dos novos membros do conselho directivo de modo a assegurar o normal funcionamento do IPDJ, até ao provimento definitivo dos respectivos cargos na sequência de procedimento concursal a realizar pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública [Cresap]”.

Para exercer o cargo de presidente, foi indicado Ricardo Ribeiro Gonçalves, actual presidente da Câmara de Santarém e militante do PSD que, numa entrevista dada em Abril ao jornal regional O Mirante, já tinha anunciado que não ficaria até ao final do mandato, depois de 19 anos a exercer funções autárquicas.

O novo presidente é licenciado em Economia e a sua vida profissional passou, sobretudo, pelo exercício de vários cargos autárquicos, tendo assumido a presidência da Câmara de Santarém em 2012.

O vice-presidente será Paulo Jorge Tomás dos Santos, licenciado em Engenharia Civil, director-geral do grupo Morangos – Serviços de Educação e antigo pró-presidente do Instituto Politécnico do Porto.

Para ocupar os lugares de vogal foram indicadas Lídia Maria Garcia Rodrigues Praça, licenciada em Direito, que, entre 2011 e 2012, foi presidente do instituto e actualmente exerce funções de técnica superior, e Carla Alexandra Bastos da Silva, licenciada em Ciências do Desporto e neste momento chefe da divisão na Secretaria-Geral da Educação e Ciência, tendo trabalhado no antigo Instituto do Desporto de Portugal.

“A competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação dos designados, para o adequado exercício das funções, estão patentes nas respectivas notas curriculares”, justifica o Governo.

O despacho produz efeitos a 9 de Setembro, no caso do presidente, e a 2 de Setembro quanto à designação dos restantes membros.

O Governo tem vindo a substituir vários dirigentes de topo da administração pública e a fazer várias nomeações em regime de substituição, dando preferência a nomes com ligação ao PSD. Foi o que aconteceu recentemente nos serviços distritais da Segurança Social, que, tal como o Jornal de Negócios noticiou, em pelo menos cinco casos os novos directores têm ligações claras ao PSD.