Paralímpicos: Marco Meneses obtém diploma e recorde nacional

O nadador Marco Meneses concluiu esta sexta-feira com um quinto lugar e recorde nacional a final dos 400 metros livres S11 (deficiência visual), conseguindo o segundo diploma para Portugal nos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Com a Arena Paris La Defense praticamente lotada, Marco Meneses fez 4m36,36s, melhorando o recorde nacional, que já lhe pertencia (4m38,25s), e terminando a 10,02 segundos do campeão paralímpico, o checo David Kratochvil (4m46,34s). O neerlandês Rogier Dorsman (4m31,34s) e o japonês Uchu Tomita (4m32,23s) conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente.

"Foi a primeira prova nestes Jogos. Estou muito contente por começar com uma final e um recorde nacional. Gostava de ter chegado à medalha, mas não fiquei longe", afirmou Marco Meneses.

O nadador português, que no sábado tem as eliminatórias dos 50 metros livres, reconheceu ter sido muito mais forte nos últimos 200 metros.

"Foi algo que eu treinei durante a época, para ter uma segunda parte muito forte. Nos 400 metros não consigo ser tão forte nos primeiros metros, por isso tento ser muito forte no final", afirmou o nadador.

Em Paris2024, Marco Meneses, além dos 50 metros livres de sábado, tentará qualificar-se para as finais dos 200 metros estilos e 100 metros costas, distância na qual tem medalhas em campeonatos europeus e mundiais.