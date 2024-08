Nehuén Perez reforça defesa do FC Porto por empréstimo

Zé Pedro renovou contrato e, agora, é a vez de Nehuén Pérez engrossar a lista de defesas centrais do FC Porto. O internacional argentino, de 24 anos, é o quarto reforço dos "dragões" para a nova época e chega a Portugal por empréstimo da Udinese, com opção de compra.

O fim de carreira de Pepe, a lesão de Marcano e as saídas de Fábio Cardoso e David Carmo deixaram o sector defensivo mais frágil e a contratação de um central era urgente. O FC Porto fechou o dossier com um jogador que já conhece o campeonato português (jogou no Famalicão em 2019-20, por empréstimo do Atlético Madrid) e que nas últimas três épocas foi indiscutível na Liga italiana.

"O acordo entre os dois clubes prevê a cedência do atleta a título de empréstimo pelo valor total de 4,1 milhões de euros e inclui a opção de compra de 90% dos direitos económicos do jogador pelo valor fixo de 13,3M. A Udinese assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros e o FC Porto declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação", explicam os "dragões".

“O Nehuén vai trazer-nos muito sucesso” ???

André Villas-Boas revela que a contratação do argentino é “do agrado de toda a estrutura desportiva”? https://t.co/KL7jfpbgGK#InvictosdeCoração pic.twitter.com/OQiwRi0DG3 — FC Porto (@FCPorto) August 30, 2024

Nehuén Pérez fez parte da selecção da Argentina nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo posteriormente sido convocado para o Mundial do Qatar, estreando-se na selecção A a 29 de Setembro de 2022, num jogo particular frente às Honduras.

No Dragão, discutirá a titularidade (até ver) com Zé Pedro e Otávio, e assume-se como a quarta contratação para 2024-25, depois de Samu Omorodion, Deniz Gul e Fábio Vieira.