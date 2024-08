Liga das Nações: Trincão, Quenda e Pedro Gonçalves chamados à selecção

O Sporting entrou em força na convocatória da selecção nacional. Para além de Gonçalo Inácio, foram chamados para o arranque da Liga das Nações Francisco Trincão, Pedro Gonçalves e Geovany Quenda. Nesta sexta-feira, Roberto Martínez, seleccionador nacional, convocou 25 jogadores para os jogos com Croácia (dia 5) e Escócia (dia 8), numa lista que inclui ainda as surpresas Renato Veiga (Chelsea) e Tiago Santos (Lille).

É um novo momento e "um ciclo diferente", aponta o técnico, advogando que privilegiou o momento de cada jogador em detrimento do estatuto que possam ter alcançado na selecção.

"O importante é o dia-a-dia. O reconhecimento de chegar à selecção é porque o Renato Veiga e o Tiago Santos tiveram desempenhos muitos bons, trabalharam muito bem com os Sub21, o Tiago é um jogador importante no seu clube", ilustrou. "Durante este estágio o critério para chamar jogadores é o ritmo adquirido na pré-época e isso deixa de fora jogadores como João Cancelo, Danilo, Rui Patrício, Francisco Conceição ou Matheus Nunes".

Para além destes dois novatos - o lateral esquerdo/central Renato Veiga e o lateral direito Tiago Santos -, esta convocatória fica marcada pela presença em força de representantes do Sporting. A ausência de jogadores como Pedro Gonçalves de anteriores escolhas mereceu críticas ao longo dos últimos meses e Martínez insiste que é uma questão de opção.

"O Pedro Gonçalves fala-se muito de fora, mas internamente sempre foi a mesma situação: um jogador com boas valências, com muita competência na sua posição, que começou a época muito bem e que é importante numa equipa que ganha. Esteve em muitas pré-listas, mas não é uma situação que tenha mudado muito. É opção".

​O momento que o Sporting atravessa não só impulsionou dois jogadores que sempre estiveram à porta do balneário da selecção, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, como garantiu também um "bónus" a Geovany Quenda. "É importante para nós acompanhar o talento, mas a equipa técnica não tem camisolas, não há rivalidade. O Geovany Quenda gosta de situações de um contra um, fez um Europeu de Sub17 muito bom. Gostámos muito do que fez na pré-época. Adaptou-se a uma posição diferente, à primeira equipa, no 'onze' inicial do campeão. Neste estágio, pode ser interessante ver como entra num patamar internacional".

Nesse sentido, Roberto Martínez entende que a Liga das Nações é o trampolim adequado para provas como o Campeonato do Mundo. "É um novo ciclo, o ciclo do Mundial. Estamos a preparar o Mundial 2026 e a Liga das Nações é o primeiro passo. É uma competição elitista e para nós é muito importante. Esta é uma lista nova, que abre a porta a jogadores que acompanhámos durante 17 meses".

"Este é o momento para utilizar mais jogadores. A lista tem um equilíbrio muito bom, mas para olhar em frente o futebol português precisa de ter 25/30 jogadores capazes de ajudar a selecção", acrescenta, deixando rasgados elogios à formação em Portugal, "a melhor da Europa".

No pólo oposto desta fornada da nova geração está Cristiano Ronaldo, um caso que para o seleccionador continua a ser distinto de todos os outros. "Todos os jogadores depois dos 30 é passo a passo. O nível do Cristiano Ronaldo é único. Ao nível que está a jogar e ter os dados físicos que ele tem é incrível. O Cristiano deu tudo no Europeu, nós demos tudo pela camisola e agora é olhar em frente. O Cristiano está num bom momento e é importante para a selecção agora, mas ninguém pode prever o futuro", respondeu, a propósito de uma eventual chamada do capitão para o Mundial 2026.

Os 25 convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva

Defesas: Ruben Dias, António Silva, Renato Veiga, G. Inácio, Tiago Santos, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nelson Semedo,

Médios: João Palhinha, João Neves, Vitinha. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves,

Avançados: João Félix, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Rafael Leão, Geovany Quenda, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota