Liga Europa: FC Porto recebe Man United, caminhos do Sp. Braga vão dar a Roma

A recepção ao Manchester United e as visitas à Lazio e Anderlecht são os destaques do sorteio da Liga Europa, realizado esta sexta-feira, no Mónaco, na agenda do FC Porto, que recebe ainda o Olympiacos, vencedor da última Liga Conferência.

Já quase todos os caminhos do Sp. Braga vão dar a Roma: recebe Lazio e visita AS Roma. Em comum, as equipas portuguesas têm os "laziali", o Olympiacos, o Bodo Glimt, o Hoffenheim e o Maccabi Tel-Aviv.

O Rangers foi o primeiro sorteado, desencadeando todo o processo pensado para o novo modelo da competição, com 36 equipas empenhadas em garantir um lugar nos oitavos-de-final, com os escoceses a escaparem ao radar português.

O Sp. Braga não tardou a conhecer o primeiro adversário, com a AS Roma a surgir de imediato na rota dos minhotos.

No pote 1, ao lado de outros quatro vencedores da Liga Europa (Tottenham, Manchester United, Ajax e Eintracht Frankfurt), o FC Porto teve de esperar ainda menos para ver todo o quadro completo, com recepções a Manchester United, Olympiacos, Midtjylland e Hoffenheim e deslocações à Lazio de Roma, Maccabi Tel-Aviv, Bodo Glimt e Anderlecht.

Já o Sp. Braga, finalista vencido em 2010/11 (na segunda conquista dos "dragões"), que partilhava o pote dois com o detentor da Liga Conferência (Olympiacos) e com o Fenerbahce de José Mourinho, para além dos duelos romanos, lugar a jogos com Olympiacos (fora), Maccabi Tel-Aviv (casa), Bodo Glimt (casa), Union Saint-Gilloise (fora), Hoffenheim (casa) e Elfsborg (fora).

A primeira jornada da fase de Liga decorrerá nos dias 25 e 26 de Setembro, com a oitava jornada a encerrar este ciclo a 30 de Janeiro, antes da transição para os oitavos-de-final (6 e 13 de Março), antecedido da ronda de play-off (13 e 20 Fevereiro) para quem não conseguir a passagem directa. A final será disputada a 21 de Maio de 2025, em Bilbau.

Recorde-se que no novo modelo das provas europeias de clubes, num campeonato de 36 equipas, há lugar à disputa de oito jogos (quatro em casa e quatro fora) com adversários distintos, sendo os oito mais bem classificados automaticamente apurados para os oitavos-de-final. Os clubes posicionados entre o nono e o 24.º lugar disputarão um play-off, a duas mãos, para encontrar as restantes oito equipas dos "oitavos". A partir do 25.º classificado, os clubes serão eliminados.