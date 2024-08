Liga Conferência: Vitória SC escapa ao Chelsea, mas apanha a Fiorentina

Sorteio realizado no Mónaco colocou os italianos no caminho dos vimaranenses, que defrontam ainda os suecos do Djurgarden, o Astana, Mladá Boleslav, St. Gallen e Celje.

O Vitória SC vai defrontar a Fiorentina na fase de Liga da Liga Conferência da UEFA, conforme determinou o sorteio realizado esta sexta-feira no Fórum Grimaldi, no Mónaco, que afastou o Chelsea do caminho dos vitorianos.

O único representante português na Liga Conferência escapou aos ingleses do Chelsea, de João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga, mas não evitou os italianos da Fiorentina, o opositor mais cotado da fase de Liga da equipa de Guimarães.

?? Os adversários do Vitória SC na #UECL



???? Fiorentina (C)

???? Djurgården (F)

???? Astana (F)

???? Mladá Boleslav (C)

???? St. Gallen (F)

???? Celje (C) — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) August 30, 2024

Os minhotos, invictos na fase de qualificação, terão uma deslocação a Estocolmo, para defrontarem o Djurgarden.

No pote 3, o Vitória SC terá de medir ainda forças com o Astana (no Cazaquistão), o Mladá Boleslav (casa), o St. Gallen (fora) e o Celje (casa).