Governo anuncia construção de nova barragem de 30 milhões de euros em Viseu

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou esta quinta-feira a construção de uma nova barragem em Fagilde, a 100 metros a jusante da actual, num investimento superior a 30 milhões de euros. "É com gosto que venho anunciar que se encontram reunidas as condições para se avançar com a construção de uma nova barragem em Fagilde, a cerca de 100 metros a jusante da actual", anunciou Maria da Graça Carvalho.

A governante falava aos jornalistas no final de uma reunião com o Executivo viseense, no salão nobre da Câmara Municipal de Viseu, que teve em cima da mesa assuntos para os quais o presidente, Fernando Ruas, "há muito" queria solução.

"A actual barragem já não é suficiente e apresenta algumas fragilidades e deficiências e deterioração com o tempo. Ela foi construída em 1984, inicialmente com uma capacidade de 2,8 hectómetros cúbicos, depois teve obras que permitiram aumentar para 4,2, mas a ideia é uma nova barragem na ordem dos 7,5 [hectómetros cúbicos de capacidade], portanto, é praticamente duplicar a capacidade", anunciou.

A ministra referiu que já foi feito um estudo preliminar que resultou de um protocolo entre a Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) e a Câmara Municipal de Viseu. Neste sentido, prometeu "muito em breve" voltar a Viseu, com a direcção da APA e o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, que na quinta-feira também marcou presença, para apresentar "mais detalhes técnicos, o calendário e custo de execução" da nova barragem.

Aos jornalistas, a ministra disse que a barragem "deverá ser um investimento de 30, 32 milhões de euros que será uma parte de fundos europeus, outra da APA e outra do sistema de águas, nomeadamente as Águas de Portugal". Quanto ao regresso a Viseu para apresentação dos detalhes técnicos, Maria da Graça Carvalho apontou para "Setembro, o mais tardar em Outubro".

Um segundo ponto da reunião prendia-se com a alteração do contrato de concessão das Águas do Douro e Paiva, "um processo que transitou do anterior Governo" e que o seu gabinete acabou de receber. "Vamos analisar o processo que nos chegou exactamente ontem [quarta-feira] vindo das Águas de Portugal, já com um parecer positivo da ERSAR [Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos], do regulador, para alargar o âmbito das Águas Douro e Paiva a nove municípios em que se inclui Viseu", disse.

A governante acrescentou que os nove municípios "foram todos consultados e só Mangualde é que disse um sim condicional ao facto de existir esta nova barragem. Como esta barragem vai ser anunciada, Mangualde deverá dizer sim, se não, serão oito". "Isto é muito importante, porque esta agregação dá-nos massa crítica que é importantíssima, porque a água é um bem escasso e um bem que precisa de muito investimento", considerou.

Da reunião fizeram parte também o desmantelamento de sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), o açude do Catavejo e a reutilização de águas da ETAR. Sobre esses assuntos, a ministra admitiu que são processos que "vão agora ser bem analisados para ver se é possível incluir noutros existentes que estão a acontecer" noutras localidades do país "para ver se se consegue financiamento" para os concretizar.