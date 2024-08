De regresso à escola do Fernão Pires

Em tese, já devíamos saber quase tudo sobre a casta branca mais plantada em Portugal, mas os enólogos do Tejo gostam de nos surpreender há vários anos com a Fernão Pires.

E como quem não quer a coisa, já lá vão cinco vindimas e cinco provas alargadas de vinhos brancos da casta Fernão Pires da região do Tejo. Em 2018, quando a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVRT) avançou com a ideia de valorizar os vinhos da casta branca mais plantada em Portugal (13.700 hectares) havia cerca de 30 vinhos varietais da casta. Seis anos depois estão no mercado 65 marcas de Fernão Pires. É obra.