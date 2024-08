Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assaltada de madrugada

Câmaras de vigilância do edifício não estavam a funcionar. Foram levados vários computadores, dois dos quais de chefias.

O edifício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, na Rua de São Mamede, no centro de Lisboa, foi assaltado esta quinta-feira de madrugada, estando a investigação a cargo da Polícia de Segurança Pública.

Segundo a PSP, o alerta do assalto foi dado às 9h52 de hoje pelo polícia que estava de serviço no edifício, após ter dado conta que existiam gabinetes remexidos. Outra fonte policial indicou foi furtado vário material informático dos gabinetes.

A investigação está a cargo da Polícia de Segurança Pública, que não adiantou oficialmente mais pormenores sobre o assalto.

A notícia do assalto foi avançada pelo jornal online Observador, que dá conta de que foram levados vários computadores, dois dos quais de chefias da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e que as câmaras de vigilância não estavam a funcionar.