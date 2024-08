Rastreio do cancro do colo do útero vai começar mais tarde, aos 30 anos

Director do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas justifica alteração com os bons resultados conseguidos na vacinação contra o vírus do papiloma humano.

O programa de rastreio do cancro do colo do útero vai mudar em breve: em vez de se iniciar aos 25 anos, como acontece actualmente, vai começar aos 30 anos, e a idade-limite das mulheres rastreadas passa dos 60 para os 65 anos. Para tal contribuem os bons resultados conseguidos na vacinação contra o vírus do papiloma humano (HPV), que integra o Programa Nacional de Vacinação (PNV), com taxas na casa dos 90% para o esquema completo, quer nas raparigas, quer nos rapazes. Para esta vacina, a meta é de 85%.