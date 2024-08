Concurso extraordinário e subsídio aos professores: sindicatos reúnem-se com ministério sem conhecer as propostas

Na véspera da reunião negocial com o ministério, FNE e Fenprof continuam sem conhecer os termos do concurso extraordinário de professores e o subsídio de deslocação anunciados pelo Governo.

A Fenprof e a FNE - Federação Nacional de Professores não esperam grandes conclusões da reunião agendada para esta sexta-feira com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), em que deverá iniciar-se a negociação sobre o decreto-lei que irá regular o concurso extraordinário anunciado ainda para este ano lectivo, para suprir a falta de professores em escolas e áreas curriculares mais afectadas pela falta de docentes, bem como os termos em que será atribuído o apoio à deslocação destinado a alguns docentes. Isto porque as duas estruturas sindicais não tinham recebido, até ao final da tarde desta quinta-feira, qualquer proposta do ministério, o que inviabilizou uma análise antecipada do tema e a preparação de eventuais contrapropostas.