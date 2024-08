Brasil e Portugal ampliam comércio e novas parcerias

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A relação entre Brasil e Portugal é um exemplo notável de como as parcerias internacionais podem gerar benefícios mútuos e impulsionar o desenvolvimento econômico. Historicamente, as duas nações sempre foram muito próximas, especialmente nos negócios. O estudo “Perfil País Portugal”, publicado em março deste ano pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), oferece uma análise aprofundada das relações comerciais e de investimentos entre os dois países. O documento destaca a importância da colaboração bilateral, não apenas pelo equilíbrio na balança comercial, mas também pela atração crescente de investimentos que fortalece a parceria.

Um panorama detalhado da relação comercial

O estudo “Perfil País Portugal” revela que o Brasil é o 7º maior fornecedor de Portugal, refletindo uma relação comercial robusta e em constante crescimento. Mas não é apenas Portugal quem compra do Brasil. O intercâmbio de bens e serviços entre os dois países tem demonstrado um aumento significativo, impulsionado pela complementaridade econômica e pelas cadeias produtivas que beneficiam ambas as nações.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do Brasil, até a segunda semana de agosto de 2024 o saldo da balança comercial entre Brasil e Portugal indicava um superávit para o Brasil. As exportações brasileiras para Portugal totalizaram aproximadamente US$ 574 milhões, enquanto as importações de produtos portugueses somaram cerca de US$ 194 milhões, resultando em um superávit de US$ 380 milhões para o Brasil. Esses números refletem um crescimento nas relações comerciais entre os dois países ao longo do ano.

Este desempenho na balança comercial expõe a importância estratégica do Brasil para o mercado português, e vice-versa. O destaque fica por conta das exportações de serviços do Brasil, que vêm aumentando sua fatia neste comércio transnacional. Segundo dados do MIDIC, entre 2017 e 2022, as exportações brasileiras de serviços para Portugal cresceram 77%.

Ainda no âmbito dos serviços, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE), em 2022 o Brasil absorveu 3,5% do total da exportação portuguesa de serviços, e forneceu 4,7% das importações lusas, no mesmo período.

Investimentos em alta: o crescimento do estoque de capital

Um dos destaques do documento publicado pela ApexBrasil é o crescimento do estoque de capital português no Brasil. Entre 2021 e 2022, o estoque aumentou 16%, atingindo US$ 13,8 bilhões. Este volume representa 22% dos investimentos de Portugal no mundo, evidenciando o Brasil como um destino crucial para o capital português. O aumento do investimento é um reflexo da confiança dos investidores portugueses na economia brasileira e sublinha a importância do Brasil como um mercado estratégico.

Já o Brasil ainda tem muitas oportunidades de investimentos diretos em Portugal. O estoque de capital brasileiro atual em terras lusitanas é da ordem de 4,8 bilhões de euros, o que deixa o Brasil no 15º lugar entre os investidores estrangeiros em Portugal.

12 projetos setoriais com foco em Portugal

O estudo “Perfil País Portugal” destaca, ainda, 12 projetos setoriais da ApexBrasil com entidades de diferentes setores da economia específicos com foco em Portugal. Estes projetos desenvolvidos pela Agência brasileira representam áreas chave de colaboração e crescimento, refletindo a diversidade, o interesse e o potencial da relação entre Brasil e Portugal.

Entenda cada um desses projetos:

O potencial de negócios entre os dois países é grande, como mostra o documento da Agência brasileira. As empresas brasileiras que se interessarem em exportar para Portugal e as empresas portuguesas que desejam investir no Brasil podem procurar a ApexBrasil.

Este e outros estudos podem ser encontrados em Inteligência (apexbrasil.com.br).

