Montenegro arriscou ao escolher Maria Luís Albuquerque para Comissária Europeia?

Neste p24, ouvimos Helena Pereira, editora executiva do Público sobre a escolha do primeiro-ministro e o que significa em termos políticos.

Era um dos nomes mais falados para o cargo e foi confirmado esta quarta-feira por Luís Montenegro. Maria Luís Albuquerque é o nome proposto pelo Governo português para o cargo de Comissária Europeia.

Luís Montenegro justificou a escolha da antiga ministra das Finanças com os vários desafios económicos e financeiros no horizonte da União Europeia, a que se juntam enormes desafios nas áreas de segurança e defesa. Por isso, para o primeiro-ministro, é imperativo “que cada Estado-membro disponibilize alguns dos seus melhores”.

Maria Luís Albuquerque tem 56 anos e foi ministra de Estado e das Finanças durante o período da troika. Sucedeu a Vítor Gaspar em Julho de 2013, cargo que manteve até 2015.

No PSD, foi vice-presidente durante a liderança de Passos Coelho e em 2011 e 2015 foi cabeça de lista às legislativas, por Setúbal. É membro do Conselho Nacional do PSD e membro do Conselho de Supervisão da subsidiária europeia da norte-americana Morgan Stanley.

Ursula von der Leyen tinha pedido aos líderes europeus que indicassem dois nomes para o cargo, um de um homem, outro de uma mulher, com o objectivo de ter uma comissão paritária nível de género. Montenegro acabou por apresentar apenas o nome de Albuquerque.

Pode a escolha de um nome tão ligado ao período da troika e ao governo de Passos Coelho ser um risco para a imagem de Luís Montenegro?

