IL quer ouvir unidade de saúde de Santa Maria sobre ofensas nas redes sociais. PS questiona Governo

Esta de quinta-feira, o PCP também quis falar de saúde, mas para criticar as opções do Governo quanto às respostas que têm sido dadas aos problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em conferência de imprensa, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, afirmou que "o acesso aos cuidados de saúde nunca foi tão difícil quanto hoje" e que, "ao contrário do que diz a direita, o privado não é solução". E propôs um debate sobre as dificuldades de acesso ao SNS na próxima Comissão Permanente da Assembleia da República com a presença de um membro de um Governo, de preferência a ministra da tutela.

Paula Santos apontou o agravamento das "dificuldades no acesso aos cuidados de saúde", sublinhando o encerramento previsto dos serviços de obstetrícia e ginecologia em hospitais de todos o país. "Perante uma situação que é intolerável, o Governo procurou passar à margem deste problema, como se não tivesse responsabilidades. Continuou deliberadamente a ignorar os constantes apelos dos profissionais de saúde e dos utentes para garantir condições de trabalho, valorizar carreiras e salários e assegurar o adequado funcionamento dos serviços público", afirmou a líder parlamentar da bancada comunista.

O PCP defende também que se impõe aumentar a remuneração base dos profissionais de saúde, o reforço do investimento e financiamento do SNS, a contratação imediata dos médicos recém-especialistas e a gratuitidade de medicamentos para maiores de 65 anos, doentes crónicos e com insuficiência económica. Paula Santos não detalhou o impacto orçamental das medidas propostas pelo partido, salientando apenas que o investimento na saúde é uma "questão de opção".