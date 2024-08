O fogo na Madeira é pior do que no continente?

A Madeira voltou a arder de forma brava e logo começaram as comparações com o território continental. Realmente existem muitas semelhanças, mas na Madeira é tudo mais difícil. A orografia, o clima, a vegetação e o povoamento humano são mais complicados e tornam a prevenção e o combate muito mais exigentes. Mas muito mais há a dizer e sobretudo a fazer.

Assim, se Portugal é o país com as piores estatísticas relacionadas com incêndios florestais da Europa e talvez do mundo, a Madeira não poderia ficar de fora desta equação.

Se no continente nos queixamos do relevo acidentado, que tudo dificulta, a Madeira não se lhe compara com as suas escarpas abruptas e vales profundos. Se aqui nos queixamos do clima com chuva invernal a regar a vegetação que depois seca, no verão, também na Madeira existe um efeito semelhante com precipitação profusa a alimentar uma vegetação luxuriante, que depois seca na encosta sul.

Se no continente temos os piores incêndios nas paisagens dominadas pelas plantações florestais de pinheiro-bravo e eucalipto, são essas espécies que dominam as regiões mais problemáticas da Madeira, como nos concelhos da Ponta do Sol, Ribeira Brava, Funchal e Calheta. Por isso não é de admirar que eucalipto e pinheiro-bravo sejam o arvoredo que mais arde em grandes incêndios como os de 2010. Mas, além do pinheiro e eucalipto, existe ainda o problema dos matorrais sobre um terço da superfície, e das invasoras como as acácias que já ocupam 14% do território. Todas estas espécies se expandem com as alterações climáticas e de forma mais acelerada após cada incêndio. Se a isto juntarmos o povoamento madeirense disperso e uma agricultura em abandono, reunimos todas as condições para a existência de fogos frequentes que depressa se tornam enormes incêndios que sobem até à Laurissilva e ao Maciço Central.

E aqui começam as maiores diferenças, porque por cá já não temos floresta natural, que tenha evoluído sem fogo nem herbivoria e para os quais não tem defesas. E é sobretudo dessas áreas que dependem todos os madeirenses, porque lhes assegura água, o bem mais básico para a vida, e previne inundações e derrocadas que sempre ceifaram vidas na Madeira. E promove a espantosa e peculiar biodiversidade ocorrente, que a todos hipnotiza.

Sabemos que é da floresta nativa que a Madeira necessita, porque é a única que assegura todas as funções vitais aos seus habitantes, mas também sabemos que para lá chegar é preciso prevenir o fogo em todas as fragilidades encontradas. De nada servirá o restauro da Laurissilva e da vegetação nativa se continuarem os incêndios.

É urgente reduzir drasticamente o eucalipto e o pinheiro-bravo e controlar acácias e outras invasoras de forma persistente, substituindo-as por espécies nativas e outras que resistam ao fogo e conservem humidade

Nas cotas mais baixas, na floresta cultivada é urgente reduzir drasticamente o eucalipto e o pinheiro-bravo e controlar acácias e outras invasoras de forma persistente, substituindo-as por espécies nativas e outras que resistam ao fogo e conservem humidade. É preciso compartimentar os matorrais e relançar a agricultura na interface urbana, para aproveitar as especiais condições de solo e clima. Ao contrário do continente, o uso da pastorícia deve ser limitado devido a potenciais impactos, mas o seu uso controlado poderá equilibrar a biomassa das pastagens instaladas.

Quanto ao combate ao fogo, sabemos que quando há fogo há vento, o que limita os meios aéreos, daí a urgência em apostar num esforço inicial terrestre, musculado e de proximidade por ser o único verdadeiramente eficaz.

Embora de fácil leitura, é no terreno que a execução é exigente, mas conta com a persistência e tenacidade dos madeirenses para tão árdua tarefa!