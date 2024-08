As férias estão acabando, mas a diversão continua

Quer saber a boa do fim de semana? O PÚBLICO Brasil separou algumas dicas para você.

As férias de agosto estão chegando ao fim, mas isso não significa que a diversão tenha que acabar. As opções deste fim de semana estão bastante diversificadas, mesmo para aqueles que querem aproveitar o restinho do tempo em casa, antes da volta ao trabalho.

O samba e o pagode dominam a programação, inclusive em um passeio de barco pelo rio Tejo. Quem estiver sentindo falta das músicas que esquentaram as discotecas nos anos 70, 80 e 90 podem matar a saudade em uma festa programada para Cascais.

Uma passadinha em um museu pode ser divertido e, ao mesmo tempo, educativo. Como Portugal foi sacudido por um terremoto nesta semana, uma alternativa é o Quake — Museu do Terramoto de Lisboa.

Sexta-feira, 30 de agosto

Se você se assustou com o terremoto de 5,3 graus de magnitude na escala Richter, que tal aprender um pouco sobre como se ocorrem esses tremores de terra? No Quake — Museu do Terramoto de Lisboa, há toda a história do sismo que destruiu boa parte da capital portuguesa em 1755. Ainda é possível apreender como agir em momentos como esse. O museu fica na Rua Cais da Alfândega Velha, 39, em Belém. Das 10h às 18h.

O tradicional Boteco Dona Luzia reúne a culinária brasileira com boa música. Na unidade do Saldanha (Avenida 5 de outubro, 36D), o pop e o sertanejo começam às 20h, com Guilherme Sales para alegrar a noite. Quem prefere MPB, Mariane Guerra estará com seu repertório de música popular brasileira, também a partir das 20h, na loja de Linda-a-Velha (Rua Manuel Ferreira, 25A).

Os amantes de moda podem conferir os desfiles das marcas brasileiras Drama Queen e Mabô no showroom Brandfire, ao som da DJ Cris Proença. A Mabô foi criada em 2016 e tem no seu DNA o bordado feito a mão, prezando sempre pela sustentabilidade ambiental e social. A Drama Queen transforma ideias em customização e pintura de peças exclusivas. Das 15h às 20h. Rua Rodrigues Sampaio, 31, 1D.

Se o desejo for por um cineminha, ainda é possível assistir ao filme Motel Destino, que está em 11 cinemas espalhados por Portugal. Veja a programação das salas de exibição mais próxima de você.

Sábado, 31 de agosto

Os saudosos das músicas dos anos 70, 80 e 90 podem se preparar. A Festa PLOCC chega à 4ª edição trazendo vários flashbacks. A pista de dança estará sob o comando do DJ Mário Mariola, no The Cocktail Bar, Alameda Duquesa de Palmela, 29A, Cascais. Início às 19h. Ingresso antecipado a 12 euros. O bar aceita somente dinheiro.

O Boteco Dona Luzia terá almoço nas duas unidades regado a pagode. À noite, na loja do Saldanha, os fãs de música pop podem curtir Wendell Santana a partir das 20h. Em Linda-a-Velha, a música fica por conta de Rodrigo Peres, com pop rock e MPB.

Quem estiver no Porto, a dica é a apresentação do jovem violonista Djedah. Às 15h, na Casa da Guitarra. A avenida Vímara Peres, 49.

Domingo, 1 de setembro

Num domingo de sol, pode-se curtir samba e pagode a bordo de um barco pelo rio Tejo. O projeto Samba em Alto Mar se despede do verão. A atração principal será o grupo de samba Pegada Envolvente, com os convidados Júlio Sereno e o DJ Vini. Ingresso a 20 euros. O barco zarpará das Docas Rocha de Conde de Óbidos, às 13h.

Já o Barrio Latino receberá o Pagode 360º a partir das 22h, com o Samba do Chalé, o Pagode da Mari, o Pagode do Chefe, Serginho Mota e Ian Alves. Edifício 78, Santos, Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Armazém I.

O grupo Viva o Samba Lisboa promete botar todo mundo na roda para se requebrar no LAV, Lisboa ao Vivo. Das 17h às 3h da madrugada. Haverá dois DJs convidados: Márcio Araújo e Godiano. Mais informações pelo telefone: (+351) 938 212 996.

No sossego do lar

Sempre têm aqueles que desejam ficar em casa, com os pés para cima e um balde de pipoca no colo. Mas, para esses, também há opções.

Na Netflix, acaba de estrear o filme Meu Sangue Ferve por Você, cinebiografia inspirada na vida do cantor Sidney Magal. Dirigido por Paulo Machline. Estrelado por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro.

Bem mais densa, a segunda temporada da série Os Outros pode ser vista na Globoplay. O destaque é para a atuação de Letícia Colin.

Se a opção for um livro, saiu nesta semana, pela editora Urutau, O Mau Selvagem, do jornalista Álvaro Filho.

Ótimo fim de semana!