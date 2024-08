OMS anuncia pausas humanitárias em Gaza para vacinação contra poliomielite

A Organização Mundial de Saúde anunciou esta quinta-feira um acordo com Israel para pausas temporárias dos combates na Faixa de Gaza, de modo a permitir a vacinação contra a poliomielite a centenas de milhares de crianças. Ministério da Saúde de Gaza confirmou a 16 de Agosto o primeiro caso de poliomielite dos últimos 25 anos.

Descritas como “pausas humanitárias” que durarão três dias em diferentes zonas do território devastado pela guerra, a campanha de vacinação terá início no próximo domingo no Centro de Gaza, onde foi confirmado o primeiro caso, anunciou Rik Peeperkorn, representante da OMS nos territórios palestinianos.

De acordo com esta agência das Nações Unidas, seguir-se-á outra pausa de três dias no Sul de Gaza e depois uma terceira no Norte do enclave. No total, deverão ser vacinadas 640 mil crianças com menos de dez anos.

A interrupção das ofensivas militares estará em vigor entre as 6h e as 15h locais de cada dia (entre as 4h e as 13h de Portugal continental). Para que a campanha seja eficaz, será ainda necessária uma segunda ronda de vacinação quatro semanas após a primeira.

"Não vou dizer que este é o caminho ideal a seguir. Mas é um caminho possível", disse Peeperkorn, garantindo que Israel aceitou respeitar as pausas humanitárias a partir de 1 de Setembro — ainda que de forma limitada, durante os horários e nas áreas previamente acordadas.

O Governo de Benjamin Netanyahu terá cedido à pressão feita pelas Nações Unidas e pelo seu principal aliado, os Estados Unidos, mas também à ameaça de um surto de poliomielite que pode alastrar-se ao seu território. Segundo a Al Jazeera, a ONU recebeu das autoridades de Israel a garantia de que, caso não seja possível vacinar todas as crianças em três dias em alguma das regiões, será acrescentado um dia à pausa humanitária para concluir a campanha.

"É necessária uma cobertura de pelo menos 90% em cada ronda da campanha para travar o surto e evitar a propagação internacional da poliomielite", explicou Mike Ryan, coordenador da resposta a emergências de saúde pública e crises humanitárias da OMS, ao Conselho de Segurança da ONU nesta quinta-feira.

Há 25 anos que não era registado um caso de poliomielite na Faixa de Gaza. A mais recente infecção foi confirmada pelo Ministério da Saúde de Gaza a 16 de Agosto (e pela OMS a 23 de Agosto) na região de Deir al-Balah, num bebé de dez meses não vacinado e que está em perigo de vida, com o corpo paralisado.

A poliomielite é altamente contagiosa e pode propagar-se rapidamente entre a população, principalmente em lugares sobrelotados, com más condições de higiene e sem cuidados médicos adequados, como a Faixa de Gaza.

O Hamas já reagiu ao anúncio da OMS, afirmando ter acolhido "com satisfação" o pedido das Nações Unidas para a implementação de pausas humanitárias.

“Pedimos à comunidade internacional que obrigue Israel a cumprir os seus deveres à luz do direito internacional enquanto potência ocupante”, é referido num comunicado do movimento islamista, assinado por Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas. O Hamas informa também que está disponível para colaborar com organizações internacionais para que a campanha de vacinação seja bem-sucedida.