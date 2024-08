Membros da equipa de Trump envolvidos em confrontos físicos com funcionários do Cemitério de Arlington

Dois membros da equipa de campanha do candidato republicano Donald Trump tiveram uma "altercação verbal e física" com um funcionário do Cemitério Nacional de Arlington durante uma visita do candidato republicano esta semana, informou a rádio norte-americana NPR, na terça-feira.

Na segunda-feira, Trump participou numa cerimónia de colocação de coroas de flores no Cemitério Nacional de Arlington, em homenagem aos 13 militares mortos durante a retirada dos EUA do Afeganistão em 2021. Mais tarde, em Detroit, Trump culpou a vice-presidente Kamala Harris, a sua rival democrata pela Casa Branca, e o Presidente Joe Biden pelo que chamou retirada "catastrófica" do Afeganistão.

Citando uma fonte anónima, a NPR informou que, quando um funcionário do cemitério tentou impedir que os membros da campanha de Trump filmassem e fotografassem numa área onde estão enterrados militares, elementos da equipa de Trump "abusaram verbalmente e empurraram o funcionário para o lado".

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, contestou a notícia. "Não houve qualquer confronto físico como foi descrito e estamos preparados para divulgar as imagens se tais alegações difamatórias forem feitas", disse Cheung.

"O facto é que um fotógrafo privado foi autorizado a entrar no local e, por qualquer razão, um indivíduo não identificado, claramente a sofrer de um episódio de doença mental, decidiu bloquear fisicamente membros da equipa do Presidente Trump durante uma cerimónia muito solene", acrescentou ainda Steven Cheung.

O Cemitério Nacional de Arlington confirmou num comunicado que tinha ocorrido um incidente e que tinha sido apresentado um relatório.

"A lei federal proíbe actividades relacionadas com a campanha política ou com as eleições nos cemitérios militares nacionais do Exército, incluindo fotógrafos, criadores de conteúdos ou quaisquer outras pessoas que compareçam para fins ou em apoio directo à campanha de um candidato político", pode ler-se no comunicado a que a Reuters teve acesso.

Responsáveis pelo cemitério não responderam aos pedidos de acesso a uma cópia do relatório ou de uma explicação do motivo pelo qual a campanha de Trump foi autorizada a visitar o cemitério como parte da sua campanha.