Condenado a prisão perpétua o cozinheiro espanhol que matou e desmembrou um cirurgião na Tailândia

Um tribunal tailandês condenou nesta quinta-feira à prisão perpétua o chef Daniel Sancho, filho do actor espanhol Rodolfo Sancho, pelo homicídio e desmembramento de um médico colombiano no ano passado na popular ilha turística de KohPhangan.

Um tribunal penal da ilha vizinha de Samui declarou Daniel Sancho Bronchalo, de 30 anos, culpado do homicídio premeditado de Edwin Arrieta Arteaga, de 44 anos, cujo corpo foi esquartejado e ocultado pelo arguido, segundo um comunicado do tribunal.

Daniel Sancho é filho de Rodolfo Sancho, protagonista de El Ministerio del Tiempo (em português, O Ministério do Tempo) e da actriz Silvia Bronchalo. Declarou-se culpado da ocultação do cadáver da vítima, mas negou o homicídio premeditado, segundo o tribunal.

Durante todo o julgamento, Sancho sustentou que o assassínio de Arrieta, um cirurgião plástico, em Agosto de 2023, foi um acto de autodefesa, segundo a imprensa tailandesa. O seu advogado recusou-se a comentar quando contactado pela Reuters nesta quinta-feira. Segundo a imprensa local, Sancho era um cozinheiro que estava de férias na Tailândia na altura do incidente. Desmembrou o corpo da vítima e colocou partes do mesmo em sacos de plástico que distribuiu pela ilha.

O tribunal condenou-o inicialmente à pena de morte, mas reduziu-a para prisão perpétua devido à versão que deu dos factos durante o interrogatório. Foi condenado a pagar à família da vítima uma indemnização de 4,42 milhões de bahts, o equivalente a pouco mais de 117 mil euros.

As imagens de vigilância divulgadas pela comunicação social tailandesa mostram Sancho e Arrieta a andar de moto juntos poucos dias antes de os restos mortais terem sido descobertos. Daniel Sancho disse em tribunal que tinha empurrado Edwin depois de este lhe ter pedido para ter relações sexuais no quarto de hotel a 1 de Agosto de 2023. O cirurgião terá batido com a cabeça numa banheira e o chef decidiu então desmembrar o corpo e espalhar os restos mortais em sacos de plástico pela ilha.

Dois dias depois, quando Daniel Sacho já tinha terminado a estada no hotel onde estava hospedado, um funcionário de recolha de lixo encontrou uma pélvis e intestinos humanos escondidos num saco de fertilizante num contentor. As análises genéticas vieram a comprovar que os restos mortais pertenciam a Edwin Arrieta, de 44 anos. Outras partes do corpo vieram a ser recuperadas nos dias seguintes. Daniel Sancho, que mantém a versão de que agiu em autodefesa, foi detido a 7 de Agosto.