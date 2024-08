Justiça investiga cartões de crédito de Dores Meira, ex-autarca de Setúbal

A utilização de cartões de crédito por autarcas e dirigentes de serviços públicos é há muito fonte de controvérsia e arremesso político. Passos Coelho acabou mesmo, em 2011, com a atribuição de cartões aos membros do Governo, proibição que ainda se mantém. Na mesma altura, o estatuto dos gestores públicos passou a proibir a sua utilização para pagamento de despesas de serviço, proibindo igualmente o reembolso aos gestores “de quaisquer despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal”. No caso das autarquias, a questão continua por resolver, sendo frequentes os processos judiciais em que autarcas são acusados, e por vezes condenados, por pagar com os cartões dos municípios despesas que deveriam ser cobertas pelas ajudas de custo e despesas de representação a que têm direito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt