Associações e colectivos pedem que se repense o alargamento do IC20

Subscritores de um comunicado exigem que nova via no IC20 seja para transportes públicos e que o Governo renegocie contratos que obrigam a aumento de vias a partir de um certo tráfego.

Um conjunto de 14 associações e colectivos questiona o Governo sobre o alargamento do Itinerário Complementar (IC) 20 e, já que foi iniciado e está a avançar, pede que se repense a finalidade do seu alargamento, apelando a que seja destinado a transportes públicos. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o grupo, que inclui a associação ambientalista Zero, a Mubi — Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta ou a Estrada Viva — Liga de Associações pela Cidadania Rodoviária, exige que se invista rapidamente no transporte público para a Costa da Caparica.