Namorado de Taylor Swift assina contrato multimilionário para podcast

Travis Kelce e o irmão Jason assinaram um contrato com a Amazon no valor de 100 milhões de doláres, avança a BBC.

O namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, e o irmão Jason assinaram um novo contrato de podcast com a Amazon no valor de 100 milhões de dólares (mais de 90 milhões de euros). Os dois futebolistas anunciaram o acordo de três anos nesta terça-feira e garantem que não podiam estar “mais entusiasmados” com o contrato, que será efectivado a partir da terceira temporada do podcast New Heights, avança a BBC.

Os dois irmãos lançaram o podcast, em que entrevistam celebridades e falam sobre as suas vidas, em 2022, mas foi só quando se tornou conhecida a relação de Travis Kelce com Taylor Swift é que o formato ganhou fama. O mais novo dos irmãos Kelce conjuga a actividade do podcast com a rotina do futebol nos Kansas City Chiefs. Já Jason, de 36 anos, reformou-se recentemente dos Philadelphia Eagles e é comentador na ESPN.

“À primeira vista, o New Heights é um podcast de desporto, e o desporto é uma categoria muito ouvida. Mas tornou-se um fenómeno cultural, todos eles fazem parte desse zeitgeist”, elogiou Jen Sargent, responsável pela Wondery, que doravante fará a produção do podcast.

O acordo multimilionário confirma o boom de popularidade do New Heights, que venceu o prémio de podcast do ano nos 2024 iHeartPodcast Awards. Nos EUA na última década, o número de ouvintes de podcasts ultrapassou os 183 milhões. Em Portugal, de acordo com o Observatório da Comunicação, cerca de quatro em cada dez pessoas ouvem podcasts.

Foi através do podcast que Travis Kelce confirmou o romance com Taylor Swift, depois de meses a circularem rumores na imprensa. “Um grande aplauso para a Taylor por ter aparecido. Foi bastante corajoso. Aproveitei o fim-de-semana à grande”, disse no podcast em Setembro do ano passado, depois de Swift ter ido a um dos jogos dos City Chiefs.

A presença da cantora nos jogos da NFL fez disparar as vendas não só bilhetes e merchandising, mas também as audiências. Aliás, graças a Swift, o Super Bowl de 2023 foi o programa mais visto nos EUA desde a alunagem de 1969 com 123,7 milhões de pessoas a assistir.

Os dois irmãos falam frequentemente sobre a sua vida privada no New Heights. Recentemente, Travis Kelce partilhou o momento em que conheceu o príncipe William no concerto de Taylor Swift em Londres. “Não sabia se devia fazer-lhes uma vénia, uma reverência, ou ser um americano idiota e apertar-lhes a mão, do género: 'Como estás, meu?'. Queríamos ser educados”, contou. Foi também durante os concertos de Londres que Kelce se estreou em palco nas The Eras Tour durante a mudança de figurino de Taylor Swift para cantar I can do it with a broken heart.

Swift encontra-se numa pausa da The Eras Tour até Outubro quando regressa para novos concertos no Canadá e nos Estados Unidos. Na semana passada, para celebrar o periodo de férias, o casal organizou uma festa privada em Rhode Island que contou com convidados como Blake Lively, Ryan Reynolds e Bradley Cooper.