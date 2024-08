“Dez anos depois, e continua a ser um bom visual”, diz Obama sobre polémico fato bege

O antigo Presidente dos EUA recordou o episódio “suitgate” há uma década e comparou com o fato utilizado por Kamala Harris no primeiro dia da convenção democrata.

Há dez anos, Barack Obama fazia manchetes por motivos peculiares. Não era algo que o então Presidente dos EUA tinha dito ou feito, mas pelo que vestia. A 28 de Agosto de 2014, Obama usou um fato bege para uma conferência de imprensa na Casa Branca sobre a necessidade de combater o ISIS na Síria. Uma década depois, Kamala Harris também elegeu um fato nos mesmos tons para o primeiro dia da Convenção Democrática e o antigo Presidente achou piada compará-los. “Como começou. Como está a correr. Dez anos depois, e continua a ser um bom visual!”, escreveu nas redes sociais nesta quarta-feira, na legenda de uma colagem onde se vêem os dois fatos e quem os enverga.

É raro ser notícia o que vestem os homens, que pouco arriscam além do clássico fato azul-escuro ou preto, mas Barack Obama aventurou-se ao optar por uma escolha menos convencional para discutir um assunto sério, o que surpreendeu particularmente. “Parecia que estava a caminho de uma festa nos Hamptons”, criticou então o republicano Peter King. “O caqui é uma espécie de cor de fantasia e uma escolha particularmente estranha para uma discussão sobre a política militar”, escrevia também a crítica de moda do The New York Times, Vanessa Friedman.

Então, face às críticas, a Casa Branca respondeu de forma simples à polémica que ficou conhecida por “suitgate”: “Ele adora aquele fato.” E Obama parece não ter ficado ofendido com as críticas, de tal forma que, em 2017, na sua última conferência de imprensa brincou com o tema. “Deixem-me começar por dizer que hoje me senti muito tentado a usar um fato bege”, começou por dizer. “Mas a Michelle, cujo sentido de moda é um pouco melhor do que o meu, diz-me que isso não é apropriado em Janeiro”, acrescentou, com humor.

How it started. How it's going.



Ten years later, and it's still a good look! https://t.co/NKXRGNgJPv pic.twitter.com/KeI1gn7HSg — Barack Obama (@BarackObama) August 28, 2024

O tema parecia ter caído no esquecimento até esta quarta-feira, em que não só Obama recordou o icónico fato, mas também David Priess, assessor da CIA e da Casa Branca. “Faz hoje dez anos: o Presidente Barack Obama apareceu numa conferência de imprensa na Casa Branca com um fato bege. Um fato bege. Este foi, e continua a ser, o maior escândalo da história presidencial ─ se não de toda a história da humanidade”, escreveu no X (antigo Twitter).

Kamala Harris não mencionou directamente o fato bege de Obama na Convenção Democrática, mas a opção poderá ter sido uma homenagem ao seu antecessor. As escolhas de indumentária da candidata à Presidência também têm sido escrutinadas ao longo da campanha, com Harris a optar frequentemente por fatos completos, que alguns interpretam como uma imagem de autoridade.

A responsável pelo fato bege de Kamala Harris foi Chemena Kamali, que está desde o final do ano passado na direcção criativa da francesa Chloé, levando a marca além do estilo boémio dos anos 1970 com esta incursão na alfaiataria.

A escolha não passou despercebida nas redes sociais. “Ela está a usar um fato bege. Não consigo parar de rir. Tão bom”, comentou um utilizador no X. E o comentador político Tim Miller acrescentou: “Está a atrair a Fox para uma semana inteira de cobertura sobre fatos bege.” Na verdade, segundo a descrição da marca, a cor não é bege, mas côco.

Ten years ago today: President Barack Obama appeared at a White House press conference wearing a tan suit.



A TAN SUIT.



This was, and remains, the greatest scandal in presidential history—if not in all of human history. pic.twitter.com/ypA9QOxKqG — David Priess (@DavidPriess) August 28, 2024

Durante a campanha presidencial, Barack Obama tem estado ao lado de Kamala Harris e foi um dos oradores do encontro dos democratas. “Temos a oportunidade de eleger alguém que passou toda a sua vida a tentar dar às pessoas as mesmas oportunidades que a América lhe deu. Alguém que nos vê e nos ouve, e que se levantará todos os dias e lutará por nós”, apelou. “A América está pronta para um novo capítulo. A América está pronta para uma história melhor. Estamos prontos para uma Presidente Kamala Harris. E Kamala Harris está pronta para o salto.”

Michelle Obama também esteve na convenção e quase roubou o palco à protagonista do dia ─ e não, não estava a usar um fato bege. “América, a esperança está a regressar”, declarou. “Para ser sincera, apercebo-me de que, até há pouco tempo, lamentei o enfraquecimento dessa esperança. E talvez tenham experimentado os mesmos sentimentos: aquele buraco profundo no meu estômago, uma sensação palpável de medo sobre o futuro”, desabafou a antiga primeira-dama. E terminou: “Não podemos alimentar as nossas ansiedades sobre se este país irá eleger alguém como Kamala, em vez de fazermos tudo o que for possível para que alguém como Kamala seja eleita.”