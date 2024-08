Dolinas, o hotel com escalada, abre oficialmente em Porto de Mós

É um conceito único em Portugal, que junta a escalada ao hotel. Depois de um Verão em soft opening, as portas do Dolinas Climbing Hotel abrem oficialmente ao turismo dentro de um mês.

Está marcada para o dia 1 de Outubro a abertura oficial do Dolinas Climbing Hotel, a nova unidade hoteleira situada em Porto de Mós, em plena serra de Aire. Trata-se de um conceito único em Portugal, que envolve a escalada.

“Estivemos a trabalhar em modo soft opening ao longo do Verão, por forma a testar o funcionamento. Agora temos tudo pronto para a abertura”, disse à Fugas Cátia Campos, directora de comunicação e marketing.

A história deste hotel começou a escrever-se há mais de 20 anos, quando a ideia era estar pronto para receber hóspedes durante o Euro 2004. Porém, os investidores acabariam por abandonar o projecto, deixando o esqueleto do hotel ao abandono, durante quase duas décadas. Há cerca de dois anos, um grupo empresarial português (mas radicado no Luxemburgo), acabou por comprar o edifício em hasta pública, investindo então neste projecto —​ que junta o alojamento às infra-estruturas de escalada, um desporto com crescente procura em Portugal e no mundo.

O novo Dolinas Climbing Hotel integra 93 quartos “com decoração requintada, conforto térmico e acústico, além de salas para eventos e reuniões, um lounge bar e um restaurante”, esclarece Cátia Campos. Junta-se à oferta uma piscina aquecida com tratamento a sal, zona wellness e uma área de lazer dedicada ao desporto, especificamente para a prática das várias modalidades de escalada indoor - Dolinas Climbing Center, e ainda um ginásio.

Foto Dolinas Climbing Hotel PAULO BEZERRA DE MELo

O espaço usa a assinatura IT'S ALL ABOUT experience!, que se estende desde o alojamento até ao restaurante (aberto ao público em geral, tal como acontece com o centro de escalada), inspirado pelas serras d'Aire e Candeeiros. “Acreditamos que temos para oferecer uma experiência única, que combina a autenticidade das pessoas, do território, o conforto do hotel, os sabores típicos e a experiência de escalada indoor”, sublinha Cátia Campos. O restaurante SOLO 24.80 vai funcionar todos os dias, com a assinatura “It's all about taste”, a cargo do chef João Fernandes.

O Centro de Escalada contará com várias actividades regulares, tal como o primeiro contacto com a escalada, pensado também para uma experiência em família. Haverá circuitos de escalada para crianças, aulas de escalada para diferentes níveis de experiência; team buildings, festas de aniversário para crianças, entre outras.

Foto Dolinas Climbing Hotel dr

O espaço assume diferentes configurações e planos com o objectivo de proporcionar uma “experiência diversificada com diferentes níveis de dificuldade”. Na parte infantil, há uma estrutura para crianças com escalada e escorrega e duas fun-walls em que os mais jovens poderão aliar o desafio da escalada ao divertimento. Há também a escalada de corda, numa extensão de 30 metros, e ainda as designadas auto belays: vias de escalada com dispositivos de auto-segurança até aos sete metros. O Centro conta ainda com uma zona específica de treino, com uma oferta de equipamentos inovadores: Kilter board, Campus board; Finger board, entre outros.

Fonte da administração revela que o investimento representa cerca de 30 milhões de euros, e criou, para já, 35 postos de trabalho. “Privilegiámos pessoas de Porto de Mós e da região”, acrescenta a directora de comunicação e marketing.

Os quartos estão divididos por quatro tipologias: quarto duplo, twin, suíte mezanino e quarto temático. De acordo com a mesma fonte, o preço começa nos 120 euros do quarto duplo, com pequeno-almoço.