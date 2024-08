Uma explosão pirotécnica (mas a preto e branco) vence os Black and White Photo Awards

No condado de Deqing, cidade chinesa de Zhaoqing, diz-se que o costume popular de "fritar leões" durante o Festival da Primavera já existe desde a Dinastia Song (entre os anos 960 e 1279). No 15º dia do primeiro mês lunar, todos se revezam, acendendo fogos-de-artifício e atirando "leões", provocando a expulsão do mal e consequente paz em todas as estações do ano e colheitas abundantes.

A fotografia Destroy Together, de Haikun Liang, mostra um jovem de máscara, capuz e luvas em plena explosão pirotécnica durante o Festival, momento que valeu ao fotógrafo chinês o título de Vencedor Absoluto dos Black and White Photo Awards 2024 — e um prémio de mil euros.

Na sua terceira edição, os prémios de fotografia a preto e branco reafirmaram o seu estatuto de "uma das competições mais promissoras dos últimos anos". Esta última edição atingiu novos patamares de participação, com cerca de 5.000 fotografias enviadas desde vários pontos do globo. Desde a sua criação em 2022, mais de 3.000 fotógrafos já se juntaram ao evento.

O Prémio Especial de Criatividade da SanDisk Professional foi concedido a László Tóth pelo seu trabalho Spiral to the Tower, uma imagem que combina múltiplos disparos sobrepostos de um bando de pássaros, formando uma espiral.

Os vencedores das diferentes categorias incluem Florian Kriechbaumer em Arquitectura com Architectural Playground, Zhenhuan Zhou na categoria Rua com Ba