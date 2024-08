Procura por certificados na aplicação dos CTT dispara com site do IGCP em baixo, depois de “acesso indevido”

O site oficial de subscrições e gestão da carteira de Certificados de Aforro e do Tesouro está inoperacional há vários dias, tendo sido suspenso pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP de forma temporária para melhorar as "condições de segurança". Desde a semana passada que os pequenos investidores só podem recorrer aos CTT para tratar dos serviços de aforro, um cenário que está a fazer disparar a procura pela aplicação dos CTT. Para já, não há previsão de data para que o site AforroNet, que foi alvo de um "acesso indevido", volte a funcionar.

O aviso foi deixado pelo próprio IGCP, numa nota publicada no seu site, no final da semana passada, em que deu conta de que "o serviço AforroNet está suspenso para melhoria das condições de segurança". Uma semana depois, o site continua em baixo e, de acordo com a informação avançada pelo Expresso nesta quinta-feira, a explicar este incidente está o facto de ter sido "identificado um caso de acesso indevido a dados pessoais constantes no AforroNet que foi reportado à Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) e que está a ser investigado".

Ainda de acordo com o semanário, o IGCP garante que este foi um caso único, que "não resultou de um ataque informático". Em concreto, o site terá ficado bloqueado quando os aforradores receberam mensagens para actualizar as palavras-passe; as novas palavras-passe, contudo, não podiam ter determinados caracteres especiais, que foram colocados por alguns subscritores, gerando um bloqueio nas contas e levando à intervenção que está agora a decorrer, para evitar que voltem a ocorrer episódios semelhantes.

Para já, refere ainda o Expresso, não há qualquer prazo previsto para que a plataforma volte a funcionar, embora o IGCP se comprometa a "ser breve na conclusão da intervenção". E assegura: "A segurança das aplicações financeiras dos aforristas nunca esteve em risco".

Enquanto a situação não é resolvida e o site não volta a estar funcional, há uma empresa que vai beneficiando deste cenário. De acordo com o Jornal de Negócios, que cita fonte oficial da empresa de correios, há "um aumento de associações de contas, consultas e subscrições na plataforma Aforro Digital na app [aplicação] CTT". Na terça-feira, adianta a mesma fonte, bateu-se o recorde de adesões e subscrições, com aumentos de 74% nas associações de contas e de 73% nas consultas de produtos já existentes, em relação ao mesmo dia da semana passada. Regista-se, também, um crescimento de 27% nos pedidos de subscrição.

Actualmente, detalha ainda o Jornal de Negócios, o serviço de subscrição online de Certificados de Aforro dos CTT, criado no mês passado, conta com 12.600 investidores e mais de 18 mil operações. É um aumento considerável em relação ao final de Julho, quando estavam inscritos 5.200 investidores na aplicação dos CTT.