Altice “explora várias opções” para vender activos em Portugal

Há muito “valor em infra-estruturas ‘sentado’ na Altice Portugal” que pode justificar a venda da empresa portuguesa às fatias. Malo Corbin, que é responsável financeiro do grupo Altice e lidera a Altice International (a holding onde está arrumada a operação portuguesa, ao lado dos negócios em Israel e República Dominicana), garantiu esta quinta-feira que, “à data”, não está previsto que, “no curto prazo, se realize alguma transacção que envolva o perímetro completo da Altice Portugal”.

Mas isso não significa que a empresa de Patrick Drahi tenha desistido de vender activos em Portugal. Corbin, que falava na conferência telefónica com analistas para apresentação dos resultados do segundo trimestre, explicou que os gestores da Altice continuam a “explorar várias opções envolvendo o significativo valor em infra-estruturas que está ‘sentado’ na Altice Portugal”.

Além do operador de telecomunicações propriamente dito, a Altice tem uma participação maioritária na sociedade Fastfiber, que detém a rede de fibra óptica de âmbito nacional sob a qual se prestam os serviços de televisão e Internet. Outros activos em Portugal incluem, por exemplo, o centro de dados da Covilhã (cuja venda chegou a ser dada como certa, depois de a empresa ter vendido instalações semelhantes em França) e a Altice Labs, em Aveiro.

Assim, parece afastado, pelo menos por enquanto, um cenário de venda iminente da Meo, que, segundo noticiou a Bloomberg, chegou a estar na mira da Saudi Telecom (que se tornou no ano passado uma das principais accionistas da espanhola Telefónica, numa operação controversa que levou o Estado espanhol a igualar a mesma posição accionista na operadora incumbente).

Segundo a Bloomberg, a muito endividada empresa de Drahi (cerca de 55 mil milhões de euros de dívida, repartidos pela Altice International, Altice France e Altice USA) pedia aos sauditas um valor em torno de oito mil milhões de euros, o que terá impedido o acordo.

Recorde-se que a Altice comprou a PT Portugal em 2015 à brasileira Oi (de que eram accionistas os donos da antiga Portugal Telecom, reunidos na Pharol). Pela compra da PT Portugal, “a Altice Portugal desembolsou o valor total de 5,789 mil milhões de euros, dos quais 4,920 mil milhões de euros foram recebidos, em caixa, pela Oi e 869 milhões de euros foram destinados a imediatamente quitar dívidas da PT Portugal em euros”, revelou a antiga accionista em comunicado, em Junho de 2015.

A Altice, por seu turno, comunicou que a sua proposta contemplou ainda cerca de 1300 milhões de euros, reservados para responsabilidades com pensões e reformas dos trabalhadores e contingências legais e fiscais. Adicionalmente, ficou pendente o pagamento de 500 milhões de euros condicionados ao crescimento de receitas futuras da PT, mas estas metas não foram atingidas.

Neste primeiro semestre de 2024, o negócio português continuou a ser o principal motor de crescimento da Altice International, e Malo Corbin disse esperar que essa tendência continue.

“Excluindo a Altice Labs, Portugal cresceu em EBITDA [lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] cerca de 4% em termos homólogos”, destacou o gestor – “esperamos ver outra vez crescimento na segunda metade de 2024”, acrescentou Malo Corbin.

No segundo trimestre, as receitas da Altice caíram 1,7%, para 705 milhões de euros, porque o crescimento no segmento de consumo (particulares) e empresarial não foi suficiente para compensar a descida do volume de negócios da Altice Labs.

De acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira pela empresa presidida por Ana Figueiredo, o EBITDA do trimestre “cifrou-se em 252 milhões de euros, registando um crescimento de 4,0% face ao período homólogo, excluindo a Altice Labs. Considerando o contributo global da Altice Labs, o EBITDA total diminuiu -0,9% face ao período homólogo”.