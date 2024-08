Champions: Man. City no caminho do Sporting, Bayern no do Benfica

Durante os cerca de 45 minutos que durou o sorteio propriamente dito da Liga dos Campeões 2024-25, Cristiano Ronaldo (convidado na pele de um dos mestres de cerimónia) limitou-se a carregar episodicamente num botão, a trocar umas impressões com Gianluigi Buffon e a esperar, impacientemente, que o ritual, tão fastidioso quanto monótono, terminasse. São os efeitos secundários do novo formato da prova, que troca a fase de grupos por uma Liga de 36 equipas com Sporting e Benfica a bordo. Os “leões” ficaram nesta quinta-feira a saber que terão Manchester City e o RB Leipzig no caminho, os “encarnados” terão de preparar-se para Bayern Munique e Barcelona. E já lá vamos aos adversários restantes.

A mudança no figurino da Champions é tão profunda que a UEFA achou conveniente produzir um vídeo que tem como protagonistas Gianluigi Buffon, Ruben Dias, Ousmane Dembélé, Luís Figo, Zlatan Ibrahimovic e o próprio presidente do organismo, Aleksander Ceferin, para explicar o novo alinhamento. Tem sido assim há meses, seja no site oficial ou nas redes sociais, com “aulas” recorrentes, em distintos suportes, sobre o novo organograma.

No Fórum Grimaldi, em Monte Carlo, a rotina foi sempre a mesma: Buffon extraía uma bola manualmente, Ronaldo pressionava um botão para seriar automaticamente, via computador, o leque de oponentes. E foi assim que o Benfica — o primeiro dos representantes portugueses a completar o alinhamento — ficou a saber que, a partir de 17 de Setembro, terá de medir forças com Bayern Munique (fora), Barcelona (casa), Atlético Madrid (casa), Juventus (fora), Feyenoord (casa), Estrela Vermelha (fora), Bolonha (casa) e Mónaco (fora). Dois adversários espanhóis e outros dois italianos, portanto.

Um deles, de resto, veste a pele de denominador comum face ao sorteio do Sporting. Para além do Estádio da Luz, o Bolonha vai também visitar Alvalade, num calendário que, para além do Manchester City (casa) e do RB Leipzig (fora), coloca no caminho dos “leões” o Arsenal (casa), o Club Brugge (fora), o Lille (casa), o PSV (fora) e o Sturm Graz (fora).

Troféu individual (mais um) para Cristiano Acerimónia de lançamento da nova Champions serviu também para recuperar memórias e distinguir Cristiano Ronaldo como o melhor marcador da história da prova, com 141 golos. O avançado português, agora na Arábia Saudita, já está afastado das lides europeias, mas a UEFA (que aproveitou a presença do jogador para o envolver no sorteio propriamente dito) aproveitou o mote para sublinhar um legado único. “Se pensarmos na Liga dos Campeões, pensamos no Cristiano. Se pensarmos em futebol, pensamos no Cristiano. Jogador incrível. Tenho um problema com ele, porque infelizmente já não joga na melhor competição do mundo”, brincou Aleksander Ceferin, presidente do organismo. Entre palavras de agradecimento e a indicação de que o troféu irá para as prateleiras do museu, na Madeira, Cristiano Ronaldo elegeu a primeira final da Champions como a mais marcante: “É difícil escolher uma, mas a primeira [pelo Manchester United] é sempre a mais especial. Ganhámos, marquei na final, apesar de ter falhado um penálti”, recordou.

Para qualquer destes emblemas, o objectivo é só um, marcar presença entre os oito primeiros da Liga, aqueles que têm apuramento directo para os oitavos-de-final da Champions. Para isso, segundo os cálculos de Stéphane Anselmo, responsável pelo desenvolvimento das competições da UEFA, deverão bastar 7,6 pontos, o que significa duas vitórias e dois empates em oito jogos.

Do ponto de vista teórico — e foi essa a intenção que esteve na base da mudança —, este novo formato aumentará a possibilidade de qualquer das equipas seguir em frente, porque distribui os adversários de forma mais equilibrada, sempre tendo como base de partida uma seriação assente no ranking de clubes. Na prática, teremos de esperar até ao fim de Janeiro para tirar conclusões.

Certo é que há também uma segunda via de acesso à fase das eliminatórias. As equipas que terminarem entre o nono e o 24.º lugares, disputarão um play-off para completarem o quadro dos oitavos-de-final, ao passo que os restantes concorrentes, entre o 25.º e o 36.º postos, dão por encerrada a participação nas provas europeias nesta época.

O calendário definitivo desta fase de Liga só será divulgado no sábado (tantas são as nuances a ter em conta), mas o planeamento das equipas terá de ter em conta mais dois jogos do que até agora (eram seis na fase de grupos) e potencialmente outros dois encontros extras para quem tiver de disputar o play-off. Os oitavos-de-final começarão no início de Março e, num contexto de cada vez maior pressão competitiva, a profundidade do plantel será um trunfo especialmente valioso.