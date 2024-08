Benfica oficializa avançado suíço Zeki Amdouni

Reforço chega à Luz por cendência, até final da época, do Burnley, de Inglaterra.

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação do avançado suíço Zeki Amdouni, que chega à Luz por empréstimo dos ingleses do Burnley, clube despromovido ao Championship.

Uma cedência válida por uma temporada, com opção de compra, que exige um esforço financeiro estimado em quatro milhões de euros.

O Burnley pagou ao FC Basileia, pela transferência de Amdouni, 18,6 milhões de euros, mas o suíço não foi feliz na equipa de Kompany.

O Benfica fez o anúncio nas plataformas oficiais do clube: "Zeki Amdouni, de 23 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica", refere o Benfica no sítio oficial.

Amdouni representou clubes como o Étoile-Carouge, o Stade Lausanne-Ouchye e o Lausanne, destacando-se ao serviço do Basileia. Em 2022/23, apontou 22 golos (12 na liga suíça e sete na Liga Conferência).

O reforço do Benfica soma 19 internacionalizações e sete golos pela selecção suíça, que defendeu no Euro2024, na Alemanha.

Amdouni é o quinto reforço do Benfica, juntando-se a Beste, Leandro Barreiro, Renato Sanches e Pavlidis.