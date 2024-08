Vitória SC arromba porta da Liga Conferência com nova goleada

O discurso de Rui Borges, na véspera, tinha sido cauteloso, mas a prática voltou a mostrar uma diferença abissal entre o Vitória SC e o Zrinjski Mostar. No D. Afonso Henriques, o triunfo por 3-0 tinha deixado a nu as fragilidades dos bósnios e ontem, fora de portas, os vimaranenses acentuaram o desnível, com um 0-4 que confirmou em grande estilo o apuramento para a fase de Liga da Liga Conferência.

Aos 12’, o Vitória SC já tinha arrancado dois cartões amarelos ao adversário e criado um par de oportunidades de golo, por Nuno Santos e Kaio César. Num contexto em que o Zrinjski é que estava obrigado a comandar o jogo e a empurrar a equipa portuguesa para zonas baixas, era o sinal da superioridade que os minhotos já tinham mostrado na primeira mão.

Com mais personalidade, uma componente estratégica mais apurada (a atrair o Zrinjski para zonas mais altas para sair com precisão ora pelo guarda-redes, Bruno Varela, ora pelos centrais, ora por Manuel Silva) e mais talento individual, o Vitória SC não tardou a cravar o ascendente no marcador. Manuel Silva inaugurou o marcador de penálti (23’), Nuno Santos ampliou após assistência de Ricardo Mangas (42’), e Nelson Oliveira ampliou antes do intervalo (45+3’), num lance de alto nível.

Em comum estes três lances tiveram a “colaboração” de Hrvoje Barisic, o mais desajeitado da linha defensiva de quatro do Zrinjski, que teve sempre enormes dificuldades em lidar com as transições defensivas. Foi uma prestação de tal forma desastrada, que acabou por ser substituído ao intervalo.

No segundo tempo, pouco ou nada mudou. A tendência manteve-se e o Vitória SC não tardou a ameaçar o quarto golo, que haveria de surgir aos 71’, num lance de inspiração de Gustavo Silva. O avançado, que nas últimas épocas brilhou ao serviço do Nacional, arrancou um pontapé de primeira, de fora da área, sem deixar a bola cair, que resultou no melhor golo do encontro.

O Zrinjski Mostar há muito que tinha ido ao tapete. Em causa tinha apenas o orgulho, mas nada conseguia fazer para contrariar um adversário que condicionava com facilidade a saída de bola e jogava praticamente em exclusivo no meio-campo ofensivo. As estatísticas dos guarda-redes diziam tudo a cinco minutos do fim: cinco defesas para Maric, zero para Bruno Varela.

Estava arrumada a questão. Mais um par de lances de perigo do Vitória SC, mas já sem alteração no resultado. Os minhotos estarão, com toda a justiça e autoridade, no sorteio da fase de Liga da Liga Conferência, esta sexta-feira, pelas 13h30.