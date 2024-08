Sexta na TV: Dias Selvagens, The Watchers e Miguel Araújo com Os Quatro e Meia

CINEMA

M3GAN

TVCine Top, 21h30

A trabalhar para uma importante marca de brinquedos, Gemma coordena um projecto inovador que eleva a inteligência artificial a um novo nível: M3gan, uma boneca programada para proteger, física e emocionalmente, qualquer criança. Após o trágico falecimento dos pais de Cady, a sua sobrinha de oito anos, Gemma torna-se a sua tutora legal. Insegura com a enorme responsabilidade de cuidar de uma criança, decide trazer para casa um protótipo de M3gan, de modo a apoiar Cady neste momento tão difícil. Mas a obsessão de M3gan em proteger a menina que lhe foi atribuída vai ter consequências devastadoras. Um filme de terror realizado por Gerard Johnstone (Housebound) e escrito por Akela Cooper, a partir de uma história de Cooper e de James Wan (que também produz). Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng e Brian Jordan dão vida às personagens.

Dias Selvagens

RTP2, 22h54

Datado de 1990, este é o segundo filme de Wong Kar-wai, o primeiro que fez em colaboração com o director de fotografia australiano radicado em Hong Kong Christopher Doyle, uma obra em que o seu estilo único e influente já se manifesta em pleno. É também o início de uma trilogia informal que continuou com Disponível Para Amar e 2046. Passa-se nos anos 1960 e centra-se em Yuddy (Leslie Cheung), um engatatão que descobre que a mulher que o criou não é a sua mãe biológica quando esta, uma prostituta, está bêbeda e lhe conta. Parte, então, à procura dessa mulher, enquanto trata muito mal as suas conquistas. Com Andy Lau, Maggie Cheung, Jacky Cheung e, por breves momentos, Tony Leung. Estes dois últimos fizeram, em 1992, uma paródia do filme realizada por Blackie Ko.

The Watchers: Eles Vêem Tudo

Max, streaming

Mina, uma jovem artista irlandesa, fica retida numa floresta quando o seu carro avaria. A noite cai. Sem bateria no telefone para que possa pedir ajuda, tenta encontrar abrigo. Subitamente, começa a ouvir a voz de uma mulher que lhe diz para correr e entrar por uma porta. Lá dentro, Mina encontra três desconhecidos. Com produção de M. Night Shyamalan, um filme de terror escrito e realizado por Ishana Night Shyamalan, sua filha.

SÉRIE

Respira

Netflix, streaming

Estreia. Em Valência, Espanha, num hospital chamado Joaquín Sorolla, Biel (Manu Ríos) é um residente que dedicou a vida à medicina. Ele e colegas consideram juntar-se a uma greve geral sem serviços mínimos a protestar contra cortes no serviço público de saúde, o que não será nada pacífico para os pacientes do hospital. Pelo meio, uma política com responsabilidade nesses mesmos cortes tem uma doença grave. Com muito de Anatomia de Grey, uma série de oito episódios criada por Carlos Montero Castiñeira, responsável por Elite.

MÚSICA

Miguel Araújo e Quatro e Meia

RTP1, 22h40

No final de Junho, Miguel Araújo, ele que era d’Os Azeitonas e se lançou a solo com um sucesso retumbante, convidou os comparsas Os Quatro e Meia, a banda de Coimbra, para um concerto no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, que foi visto por 15 mil pessoas. Chega à antena da RTP pouco mais de dois meses após ter acontecido.

DOCUMENTÁRIOS

Greenwashing: O Assassino do Clima

RTP3, 20h

Este documentário assinado por Claire Tesson olha para o fenómeno de grandes multinacionais darem, à primeira vista, muita importância à “neutralidade carbónica” e outras preocupações com as alterações climáticas. Mas será que é mesmo assim? As respostas estão nesta investigação que anda à volta do mundo para perceber o quão ecológicas são mesmo as empresas e se iniciativas para compensar emissões de carbono são realmente bem-sucedidas. As conclusões envolvem corrupção e mentiras para enganar consumidores.

Viagem ao Sol

TVCine Edition, 22h

Após a Segunda Grande Guerra, Portugal recebeu 5500 crianças austríacas. Este documentário, assinado pela realizadora Susana de Sousa Dias e Ansgar Schaefer, que é investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, conta a história delas, com recurso a testemunhos directos, arquivos públicos e privados.