A maravilhosa e horrorosa Leni Riefenstahl — novo documentário no Festival de Veneza

Riefenstahl, documentário de Andres Veiel dedicado à cineasta alemã Leni Riefenstahl (1902-2003), vê-se como um combate de boxe. Verificava-se sempre um intenso corpo a corpo nos encontros, televisivos, cinematográficos, com aquela que foi a realizadora-vedeta do III Reich sempre que alguém tentava contrariar ou tão-só questionar a versão que ela quis dar de si própria. Para isso, ela escreveu A Memoir, a sua autobiografia quando estava já entre os seus 80 e 85 anos, publicada em 1987 e lançada no mercado americano em 1993, considerado um dos livros do ano pelo New York Times.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt