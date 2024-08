Cinanima vai ter 113 filmes de animação a competir em Espinho de 8 a 17 de Novembro

A 48.ª edição do festival conta com quatro filmes portugueses elegíveis para o Óscar.

A 48.ª edição do Cinanima — Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho vai decorrer de 8 a 17 de Novembro e terá 113 filmes em competição. Desses, quatro são portugueses elegíveis para o Óscar da Academia norte-americana.

Segundo a direcção do certame organizado desde 1976 pela Cooperativa Nascente, as obras a concurso foram seleccionadas entre "mais de 3700 filmes de 119 países", do que resultaram 81 títulos para disputar as várias categorias da competição internacional e 32 para as diversas modalidades do concurso nacional.

Entre os candidatos portugueses, a organização destaca os quatro que também disputam o Prémio de Melhor Curta-Metragem Internacional e por isso têm possibilidade de se qualificar para disputar o Óscar de Melhor Curta-metragem de Animação: Percebes, T-Zero, Citizen Tourist e Amanhã não dão chuva.

Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, já ganhou o Prémio de Melhor Curta-Metragem no Festival de Cinema de Animação de Annecy e acompanha o ciclo de vida do crustáceo que lhe dá título, abordando ainda aspectos como o turismo de massas no Algarve e o desordenamento da costa portuguesa.

Em T-Zero, por sua vez, Vicente Niro conta a história de uma agente imobiliária que, na tentativa de vender casas estranhamente mobiladas e com rendas elevadas, acaba confrontada por novos e velhos moradores da cidade, enfrentando igualmente os seus próprios problemas.

Quanto a Citizen Tourist, de Gustavo Carreiro, também já foi premiado como a melhor "curta" do festival britânico Boundless Film Festival. Analisando o turista enquanto espécie com particularidades exóticas, reflecte sobre a influência da indústria do turismo na forma como se vêm moldando cidades e culturas.

Já Amanhã não dão chuva, de Maria Trigo Teixeira, explora a situação de uma mulher que regressa à casa de infância por sentir que a mãe já não pode viver sozinha e, enquanto se adapta à mudança, nota a progenitora a mergulhar cada vez mais em si mesma.

O festival anunciará em breve a selecção oficial de longas-metragens.