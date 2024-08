Um assassino com qualidades: às vezes Genet, às vezes Rimbaud, outras vezes Jesus

Em Setembro de 1905, Bruno Reidal, 17 anos, seminarista de olhar fugidio e temperamento taciturno, mas bom aluno, degolou François Raulhac, de 12 anos. Logo depois entregou-se na prisão. Os médicos, especialistas da “ciência” da frenologia que já no século XIX começava a ser desacreditada, tiraram-lhe as medidas das saliências do crânio para nelas detectar as características mentais do assassino; para explicar o seu gesto.

