Cinco universidades têm 90% das vagas para docentes no novo FCT-Tenure

Mecanismo de contratação de investigadores também permite contratar professores para as instituições de ensino superior – e quase todas as vagas ficaram alocadas a apenas cinco universidades.

Uma grande parte das vagas atribuídas às instituições portuguesas para contratar doutorados para a carreira de professor no ensino superior cinge-se a apenas cinco universidades: 359 das 398 posições que serão abertas estarão nas universidades de Coimbra, do Minho, do Porto, de Lisboa e na Nova de Lisboa – ou seja, 90% das posições atribuídas através do programa FCT-Tenure.