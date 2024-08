Faro entre as cidades europeias com melhor qualidade do ar

Faro e Funchal estão entre as dez cidades da Europa com menor concentração de partículas finas segundo dados actualizados, publicados esta quinta-feira, pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

Faro e Funchal estão entre as dez cidades da Europa com melhor qualidade do ar segundo dados actualizados, publicados esta quinta-feira, pela Agência Europeia do Ambiente (AEA). Lisboa surge em 38.º lugar e Sintra em 104.º lugar, ambas com qualidade atmosférica aceitável.

A listagem elaborada pela AEA mostra que apenas 13 cidades europeias apresentaram concentrações médias de partículas finas abaixo do nível considerado adequado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que corresponde a 5 microgramas por metro cúbico (m3) de ar. Os cinco centros urbanos menos poluídos são: Uppsala (Suécia, 3,5 microgramas/m3), Umeå (Suécia, 3,6 microgramas/m3), Faro (3,6 microgramas/m3), Reiquiavique (Islândia, 3,9 microgramas/m3) e Oulu (Finlândia, 4 microgramas/m3).

As cidades mais limpas da Europa Uppsala, Suécia Umeå, Suécia Faro, Portugal Reiquiavique, Islândia Oulu, Finlândia Tampere, Finlândia Norrköping, Suécia Funchal, Portugal Talin, Estónia Narva, Estónia, Escotolmo, Suécia Helsinquia, Finlândia Bergen, Noruega

Entre as cinco cidades mais poluídas da Europa, há três italianas: Padova (Itália, 22,7 microgramas/m3), Vicenza (Itália, 23 microgramas/m3), Cremona (Itália, 23,3 microgramas/m3), Nowy Sacz (Polónia, 24 microgramas/m3) e, em último lugar, Slavonski Brod (Croácia, 26,5 microgramas/m3). A icónica Veneza, famosa pelos canais onde circulam gôndolas, apresenta o preocupante valor de 22,6 microgramas/m3.

Nas avaliações homólogas feitas pela AEA em 2020 e 2021, Faro e Funchal ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, sendo ultrapassadas apenas pela cidade sueca de Umeå.

A listagem da qualidade do ar divulgada pela AEA classifica 375 cidades, da mais limpa à mais poluída, com base nos níveis médios de partículas finas (PM2,5), refere uma nota da entidade. As PM2,5 são assim chamadas porque têm um diâmetro inferior a 2,5 micrómetros. Há ainda as PM10, cerca de quatro vezes maiores, que também são nocivas para a saúde humana. Estes poluentes em suspensão no ar resultam de diferentes fontes, mas têm origem sobretudo no sector industrial e dos transportes.

Os dados relativos às PM2,5 foram recolhidos em mais de 500 estações de monitorização em locais urbanos dos países membros da AEA em 2022 e 2023. A análise incidiu sobre as PM2,5 porque se trata de um dos poluentes mais nocivos para a saúde populacional. Em 2020, por exemplo, a poluição do ar provocou a morte prematura de pelo menos 238 mil pessoas na União Europeia, de acordo com a AEA.

A União Europeia ambiciona reduzir as mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica em pelo menos 55% até 2030. Para o efeito, as instituições europeias chegaram a acordo este ano sobre uma proposta para actualizar as directivas relativas à qualidade do ar.

Um estudo recente mostra que a qualidade do ar que os europeus respiram tem vindo a melhorar ao longo das últimas duas décadas, sobretudo no que toca aos níveis de partículas finas e de dióxido de azoto. Contudo, a qualidade do ar deve ser observada segundo vários parâmetros, sendo o das PM2,5 apenas um deles. As concentrações de ozono, por exemplo, têm vindo a aumentar no no Sul da Europa, incluindo Portugal.