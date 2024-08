Apesar das dúvidas suscitadas, Marcelo promulga extinção das Administrações Regionais de Saúde

Chefe de Estado justifica promulgação para não “prolongar o compasso de espera de plena entrada em funcionamento do novo modelo de gestão” do SNS e lembra concordância entre Governo actual e anterior.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira o diploma que procede à extinção, por fusão, das Administrações Regionais de Saúde (ARS), indica o site da Presidência.

Na mesma nota, o Chefe de Estado justifica a promulgação por não se poder "prolongar o compasso de espera de plena entrada em funcionamento do novo modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e atendendo à concordância entre o Governo actual e o Governo anterior quanto à extinção das ARS".

Tudo isto, acrescenta a Presidência,"apesar de dúvidas suscitadas nomeadamente em domínios orgânicos, na criação da comissão liquidatária e respectivo funcionamento, bem como na necessária harmonização dos novos estatutos das entidades abrangidas pelos processos de fusão e reestruturação".

Em 8 de Agosto, o Governo tinha aprovado o diploma que extingue as ARS, que seguiu assim para promulgação pelo Presidente da República.

Na altura, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou a aprovação do diploma que vai "concretizar algo que estava prometido há muito e não feito, a extinção das ARS".

"Estava num limbo, com incapacidade de resposta", disse então o ministro.

Em 10 de Maio, o Presidente da República informou que apenas recebeu em 27 de Março o decreto-lei do anterior executivo (PS) que extinguia as ARS, e que tinha enviado o diploma para o novo Governo, após a sua posse, para que se pronunciasse.

Em causa estava um decreto-lei do anterior Governo do PS aprovado em Conselho de Ministros em 21 de Março que, na sequência da criação da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e da generalização das unidades locais de saúde (ULS), procedia à extinção das ARS.

Na altura, a Presidência da República realçou que o decreto-lei foi aprovado já "11 dias depois das eleições legislativas" antecipadas de 10 de Março.

A extinção das ARS estava integrada na segunda fase do processo de descentralização de competências da administração central para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), planeada pelo anterior Governo.