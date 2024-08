Há um navio com bandeira portuguesa a transportar armas para Israel? Bloco pressiona Governo

Bloquistas enviaram perguntas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, defendendo no texto que “o Governo não pode arrastar Portugal para cúmplice do massacre em curso”.

O Bloco de Esquerda (BE) e um movimento contactado pelo PÚBLICO afirmam que um navio com bandeira portuguesa transportou armas para Israel, mas o Governo garante que “não recebeu qualquer alerta sobre este navio”. Seja como for, esta quarta-feira o BE deu entrada no Parlamento a um conjunto de questões a remeter ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em que defende que "o Governo não pode arrastar Portugal para cúmplice do massacre em curso". O Governo garante estar a tentar "apurar a situação".