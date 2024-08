ERC rectifica deliberação que critica José Rodrigues dos Santos

A entidade admite lapso numa citação do jornalista numa entrevista a Marta Temido. Mantém, porém, as conclusões muito críticas a José Rodrigues dos Santos.

O Conselho Regulador da Entidade para a Comunicação Social (ERC) rectificou nesta quarta-feira a deliberação de 7 de Agosto em que critica a forma como José Rodrigues dos Santos conduziu, na RTP, uma entrevista a Marta Temido (PS) durante a campanha para as eleições europeias de 9 de Junho. A rectificação altera uma citação que atribuiu ao jornalista, mas mantém as conclusões muito críticas que tinha feito anteriormente.

No passado domingo, num artigo de opinião no Observador, José Rodrigues dos Santos fez diversas críticas à deliberação da ERC que o visou. Uma delas é estarem no documento afirmações que garante não ter feito durante a entrevista.

Face a isto, a entidade alterou o ponto 44 da deliberação, alegando “um lapso de transcrição”. Com as alterações, onde se lia “ademais, observa-se que o jornalista fez comentários laterais a afirmações da entrevistada que se situam no plano da opinião, e não no plano da factualidade. Veja-se, por exemplo, na sequência da afirmação da entrevistada de que 'alguns [países] têm até situações de tal forma graves que, neste momento, equacionar esta questão levanta uma série de outras questões', o jornalista replica 'por acaso, não creio'."

Em outro momento da entrevista, o jornalista responde à entrevistada: "Pronto, mas fica o seu desmentido, não fomos ultrapassados no PIB per capita. Enfim, os dados que eu vi, vi”, era escrito. Agora passou a ler-se “ademais, observa-se que o jornalista fez comentários laterais a afirmações da entrevistada que se situam no plano da opinião, e não no plano da factualidade. Veja-se, por exemplo, no momento da entrevista em que o jornalista responde à entrevistada: 'Pronto, mas fica o seu desmentido, não fomos ultrapassados no PIB per capita. Enfim, os dados que eu vi, vi'".

Na deliberação de 7 de Agosto, a ERC considerou que a entrevista à cabeça de lista do PS às eleições europeias feita pela RTP a 5 de Junho deste ano durante a campanha eleitoral se “afastou do registo de factualidade”. Diz mesmo que a entrevista “é susceptível de prejudicar o direito dos telespectadores de serem informados”.