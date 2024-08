César e Cordeiro querem PS a negociar Orçamento mas exigem “seriedade” ao Governo

Sentido de Estado obriga PS a ponderar “soluções que tornem o Orçamento menos mau”, defende Carlos César. Mas Duarte Cordeiro avisa: não será com “processos de submissão do PS” que haverá acordo.

O presidente do PS e o braço direito de longa data de Pedro Nuno Santos estão alinhados com o líder socialista, admitindo que a responsabilidade do partido exige aos socialistas disponibilidade para negociar o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), mas considerando que sem "seriedade" negocial do Governo da AD nada feito.